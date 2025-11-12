Audi F1 présente son concept 2026 et vise le titre mondial en 2030

Audi F1 a présenté le Concept R26, la première esquisse de sa monoplace pour la prochaine réglementation, qui marquera l’arrivée en Formule 1 de la marque allemande. Loin de l’identité chargée et futuriste des premiers concept, on retrouve un design plus sobre, sur un châssis répondant au règlement 2026.

C’est une esquisse très limitée, car on voit assez peu de détails sur l’aspect technique des monoplaces du prochain règlement. L’objectif est de montrer la nouvelle identité visuelle et le travail déjà fait sur la préparation de ce retour qui, comme l’admet le PDG Gernot Döllner, sera très important pour les Quatre Anneaux.

"En entrant dans le monde du sport automobile de haut niveau, Audi fait une déclaration claire et ambitieuse" déclare Gernot Döllner, PDG d’Audi, qui fixe un objectif ambitieux. "C’est le prochain chapitre du renouveau de l’entreprise. La Formule 1 sera un catalyseur pour le changement vers une Audi plus légère, plus rapide et plus innovante."

"Nous ne nous lançons pas en F1 juste pour être présents. Nous voulons gagner. Mais nous savons qu’on ne devient pas une équipe de pointe en Formule 1 du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la persévérance et une remise en question incessante du statu quo. D’ici 2030, nous voulons nous battre pour le titre de champion du monde."

Désormais, Audi veut baser son identité actuelle et sa stratégie sur la Formule 1, et c’est pour cela que la marque cherche le succès. Malgré les doutes et les rumeurs sur un possible retrait à cause de la santé financière du groupe Volkswagen, le PDG confirme que cet aspect ne l’inquiète pas.

"Notre entrée en Formule 1 s’inscrit dans un projet plus vaste. Il s’agit de la prochaine étape du renouveau de l’entreprise, destinée à renforcer notre compétitivité sur la scène mondiale. En Formule 1, chaque seconde compte. Le succès exige performance, précision et travail d’équipe."

"Cet état d’esprit va insuffler une nouvelle culture de la performance dans toute l’entreprise et catalyser le changement vers une marque Audi plus agile, plus rapide et plus innovante. Bien sûr, la Formule 1 est une pure émotion. Cependant, Audi s’y lance avec une raison claire."

"Le plafonnement des coûts garantit la viabilité financière, tandis que la portée mondiale de la F1 offre une visibilité inégalée à la marque. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour toucher des groupes cibles supplémentaires, en particulier sur nos marchés principaux : les États-Unis, l’Europe et la Chine."

Döllner rappelle qu’Audi a une histoire très importante en sport automobile, malgré son statut de débutant en F1 l’année prochaine, avec près d’un siècle d’histoire en compétition : "L’histoire d’Audi en Formule 1 ne fait que commencer, mais le sport automobile a toujours fait partie de notre identité."

"Des Flèches d’argent de l’Auto Union dans les années 1930 à la domination dans les courses de voitures de tourisme, en passant par les rallyes et les triomphes hybrides aux 24 Heures du Mans, chaque fois qu’Audi s’est lancée dans une série de courses, le succès a suivi. Audi ne s’est jamais lancée dans la compétition juste pour participer, mais dans le but de mener, d’innover et de remporter la victoire. C’est exactement ce que nous visons en Formule 1."

Une identité visuelle qui se veut plus simple

Le design a évolué et c’est un design intriguant que montre la marque, avec une cassure verticale au milieu de la voiture, l’arrière des pontons rouge fluo, et une partie arrière noire qui succède à une partie avant gris métal. Et qui, selon Audi, met en avant les grandes zones colorées et des lignes adaptées au design de la monoplace.

"Nous mettons en œuvre un langage stylistique unificateur qui rassemble tous les aspects de notre organisation" explique Massimo Frascella, directeur de la création chez Audi. "Cela fait du projet Formule 1 un pionnier de la nouvelle identité de marque, qui sera déployée à l’avenir tant pour l’équipe de F1 que pour Audi dans son ensemble."

"Nous voulons façonner une marque capable de créer un lien émotionnel profond qui forge de nouveaux partenariats avec des marques partageant les mêmes valeurs et inspire une communauté mondiale, composée non seulement de fans de F1, mais aussi de personnes qui apprécient le courage et la sophistication."

"Avec nos débuts en Formule 1, nous introduisons un système de design unificateur afin de rassembler tous les aspects de notre organisation. Au cœur de celui-ci se trouvent nos quatre anneaux. Ils constituent la base sur laquelle repose le reste de notre marque."

"Le concept Audi R26 est l’une des premières expressions de ce nouveau système de design. Nous voulons avoir la voiture la plus remarquable sur la grille de départ. Nous voulons être la marque la plus audacieuse en dehors de la piste. Et nous voulons créer un impact culturel qui dépasse la grille de départ."

Jürgen Rittersberger, directeur financier d’Audi, est heureux de lancer la marque dans un tel défi, et il pense que cela va ouvrir la firme vers un nouveau public : "La Formule 1 est bien plus qu’un simple sport automobile."

"C’est du divertissement, de l’émotion, de la technologie, mais aussi un défi. Et c’est précisément cette combinaison qui nous permet d’atteindre notre objectif : attirer de nouveaux groupes de clients vers Audi."

"Grâce à l’énorme portée de la Formule 1, nous avons la possibilité d’attirer de nouveaux clients pour notre marque, en particulier parmi les jeunes, un groupe cible où la Formule 1 connaît une croissance rapide. Grâce au plafonnement des coûts, la Formule 1 est également plus viable financièrement que jamais.

"Lorsque nous examinons le développement des opportunités de sponsoring, les évaluations des équipes et le potentiel global de revenus en Formule 1, une chose apparaît clairement : cette voie est tout à fait logique pour Audi, y compris sur le plan économique."

Retrouvez la galerie photos complète du concept Audi R26 en haute définition.