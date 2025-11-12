Audi F1 veut ’redéfinir ce que peut être une équipe de course’

Audi F1 a lancé officiellement son projet 2026 avec la présentation ce mercredi soir du Concept R26, qui représente pour la première fois une monoplace répondant au règlement de l’année prochaine et arborant les couleurs d’une équipe.

Par ce lancement, Audi met la Formule 1 au cœur de sa stratégie et dévoile sa nouvelle identité visuelle. Mais pour Mattia Binotto, le directeur du projet Audi F1, c’est surtout l’accomplissement d’une nouvelle étape et la définition d’une nouvelle vision d’avenir.

"C’est le projet le plus passionnant dans le domaine du sport automobile, voire dans tous les sports. L’objectif est clair : se battre pour remporter des championnats d’ici 2030. Ce parcours demande du temps, les bonnes personnes et un état d’esprit axé sur l’amélioration continue" a déclaré Binotto.

"La Formule 1 est l’un des environnements les plus compétitifs qui soient. Devenir champion est un parcours marqué par le progrès. Des erreurs seront commises, mais c’est en tirant les leçons de ces erreurs que l’on progresse."

"Et c’est un travail d’équipe : ingénieurs, mécaniciens, concepteurs, partenaires... chaque contribution nous fait avancer. Bientôt, le premier démarrage marquera une nouvelle étape importante. "

"Ce n’est pas seulement une machine qui prend vie, mais la passion et l’ambition de centaines de personnes qui deviennent réalité. Au début de l’année prochaine, la première voiture de F1 d’Audi fera ses débuts sur la piste. Ce moment marquera le début de quelque chose de spécial."

À lire également Audi F1 présente son concept 2026 et vise le titre mondial en 2030

Jonathan Wheatley, team principal de Sauber et d’Audi F1 à partir de 2026, et il salue la manière dont cette nouvelle identité façonne au sein de l’équipe un état d’esprit et une nouvelle culture.

Selon lui, le team de Hinwil avec sa nouvelle image peut renouveler ce qu’est une équipe en sport automobile : "Ce parcours ne se résume pas à la destination, mais consiste également à s’engager auprès des personnes qui rendent chaque étape possible."

"Il s’agit de votre état d’esprit, de votre concentration, de votre résilience et de votre confiance, sans complaisance. Nous rencontrerons des revers, mais chacun d’entre eux sera une expérience enrichissante qui nous rendra plus forts."

"Une culture de conviction et de résilience est en train de se former : une équipe capable de repousser les limites, d’être courageuse, d’apprendre et de s’améliorer chaque jour. Les équipes qui remportent des championnats ne sont pas le fruit du hasard, elles sont constituées de personnes qui croient en elles-mêmes, en leur processus et en leur objectif."

"Notre projet ne se limite pas à la constitution d’une équipe. Il s’agit de façonner l’avenir de la F1, grâce à des talents, des partenaires visionnaires et la transformation de la marque Audi. Nous avons l’état d’esprit nécessaire pour oser redéfinir ce que peut être une équipe de course."

Retrouvez la galerie photos complète du concept Audi R26 en haute définition.