Browning au volant de la Williams FW47 lors des Libres et tests à Abu Dhabi

L’écurie Williams Racing a annoncé que son jeune pilote de la Williams Racing Academy, Luke Browning, participera au premier essai libre du Grand Prix d’Abu Dhabi au volant de la FW47 d’Alex Albon, avant de prendre part au test des jeunes pilotes en fin de saison.

Arrivé au sein de la Williams Racing Driver Academy en avril 2023, Browning s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents britanniques les plus prometteurs. Lauréat du championnat GB3 et du prestigieux Autosport BRDC Young Driver of the Year Award en 2022, il a confirmé dès la saison suivante en remportant le Grand Prix de Macao 2023, décrochant la pole position et le meilleur tour en course.

En 2024, il a terminé troisième du championnat FIA de Formule 3, avec deux victoires et un podium à Monaco. Cette année, Browning s’illustre désormais en Formule 2, où il occupe la troisième place du classement général à deux manches de la fin, encore en lice pour le titre.

Dans la continuité du programme de formation de Williams, qui a historiquement offert une voie vers la Formule 1 à de nombreux jeunes pilotes, Browning a multiplié les séances d’essais dans le cadre des TPC (Testing of Previous Cars) et les sessions en simulateur.

Ravi de cette nouvelle opportunité après celle du Mexique (photo ci-dessous), le Britannique a exprimé sa fierté et son enthousiasme à l’approche du rendez-vous d’Abu Dhabi.

"Ce sera un week-end inoubliable, à la fois en luttant pour le titre en Formule 2 et en reprenant le volant de la FW47. C’est un défi que je vais savourer. Le test des jeunes pilotes me donnera une dernière chance d’aider l’équipe à se préparer pour 2026, et j’ai hâte de faire partie d’un week-end de F1 pour la dernière fois cette saison. Merci à tous au sein de la Driver Academy et à Williams pour leur confiance renouvelée."

Le directeur sportif de Williams, Sven Smeets, a salué les progrès constants du jeune Britannique.

"Le développement de Luke continue de nous impressionner, et nous sommes impatients de clôturer la saison avec lui au volant de la FW47. Nous avons un groupe de pilotes extrêmement talentueux au sein de notre Academy, et il est important pour nous de leur offrir des opportunités concrètes pour progresser dans la hiérarchie."

"Ces dernières sessions de la saison donneront à Luke une nouvelle occasion précieuse d’apprendre auprès d’Alex Albon, de Carlos Sainz et du reste de l’équipe, tout en s’intégrant davantage à nos opérations en piste, en vue d’un avenir prometteur."