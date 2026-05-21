Bortoleto espère un week-end ’propre’ et moins ’chaotique’ pour Audi F1 au Canada

Gabriel Bortoleto espère un week-end plus propre pour Audi F1 au Grand Prix du Canada, alors que le dernier en date a été particulièrement difficile pour le team. Le pilote brésilien est conscient que la fiabilité a été le point noir en Floride, et il espère que ce sera résolu ce week-end pour enfin profiter de la performance plutôt encourageante de la R26, et si possible signer de bons résultats dans le peloton. L’objectif pour lui sera avant tout de rouler au maximum et espérer faire un bon résultat.

La bonne nouvelle pour Audi, c’est que la performance semble plutôt satisfaisante, même s’il est difficile de vraiment exploiter la voiture au mieux quand elle roule si peu et que les deux pilotes sont accablés par des avaries.

"On doit essayer de faire un week-end propre, Miami était chaotique, c’était difficile pour nous. Le rythme et l’équilibre étaient bons, mais on a eu beaucoup de problèmes et on n’a pas mis les choses bout à bout. On se concentre sur le fait de finir les séances, les qualifications et les courses" a déclaré Bortoleto.

Interrogé sur la grande forme de son ancien rival en F2, Andrea Kimi Antonelli, le pilote brésilien n’a pas voulu lancer de jugement sur un de ses camarades, d’autant qu’ils sont de la même génération.

"Kimi est très talentueux. Pour le niveau de Verstappen, il faut lui laisser du temps. Ce n’est pas que ce soit juste de le comparer à Max, d’abord à cause de son âge, de son expérience en Formule 1, et Max a réalisé énormément de choses."

"Et ce n’est pas à moi de juger quelqu’un de mon âge. Je ne pense pas que ce soit juste, j’ai un âge proche du sien, je me bats contre lui, et je ne vois pas pourquoi je devrais juger quelqu’un contre qui je me bats. Il a une bonne voiture, il fait un bon travail, il a fait un début de saison incroyable en gagnant trois courses de suite."

"Je suis content pour lui, et il montre le talent qu’a notre génération, Ollie, Isack, moi, et les autres gars qui ont un an de plus ou de moins, c’est bien de voir des pilotes si jeunes faire si bien du moment qu’ils en ont l’opportunité."

Il confirme aussi avoir regardé les 24 Heures du Nürburgring, où son ami et mentor Max Verstappen courait : "J’ai regardé la majeure partie de la course. J’ai passé l’essentiel de mon week-end à regarder ça, oui. Je regardais même quand il ne pilotait pas."

"Je pense que c’est une course incroyable. C’est très difficile, et il a fait un travail fantastique. Il allait gagner s’il n’avait pas eu ce problème sur la voiture, et cela montre, vous savez, le niveau qui est le sien. Ses coéquipiers étaient aussi des amis à moi, vous savez, Dani [Juncadella], et c’était juste une super course à regarder."

Et d’admettre qu’il espère, plus tard, disputer cette course, même si la F1 est sa priorité : "Peut-être à l’avenir. Pour l’instant, je me concentre pleinement sur la Formule 1, mais dans plusieurs années, j’adorerais sans aucun doute courir là-bas."

Avant la course dimanche, Bortoleto regardera l’Indy 500, où deux de ses compatriotes courent : "J’espère que Caio [Collet] et Hélio [Castroneves] feront un travail incroyable. Hélio vise un cinquième succès. Ce serait un record s’il gagne."