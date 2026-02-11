Aston Martin F1 stoppée par son moteur Honda au bout de 36 tours à peine

Aston Martin a véritablement lancé son programme d’essais hivernaux à Bahreïn ce mercredi sur le circuit international de Sakhir, avec Lance Stroll au volant de l’AMR26 pour une première journée essentiellement tournée vers la découverte et la collecte de données.

Il s’agissait de la deuxième journée complète en piste de la monoplace, la première depuis la présentation officielle de sa livrée 2026, dévoilée lundi à l’Ithra de Dhahran, en Arabie saoudite.

Lors de la séance du matin, Lance Stroll a pu accumuler du roulage au fil de la journée, bouclant un total de 33 tours. Son meilleur chrono s’est établi en 1’39’’883, dans des conditions représentatives d’un début de programme d’essais, sans recherche de performance pure. L’après-midi a toutefois été plus compliquée pour l’écurie britannique avec trois tours seulement ! Soit 36 au total... seulement.

Les ingénieurs de Honda ont en effet détecté une anomalie dans les données du groupe propulseur, nécessitant des analyses approfondies et contraignant l’équipe à écourter pour de bon le temps de roulage de Stroll. Une précaution qualifiée de logique à ce stade des essais, alors que la fiabilité et la compréhension du package restent prioritaires.

"Aujourd’hui, c’était ma première vraie expérience dans l’AMR26 après n’avoir bouclé que trois tours à Barcelone," a expliqué le Canadien.

"Nous avons eu une matinée chargée en piste, en suivant le programme de roulage et en testant différents éléments. L’après-midi a été plus limité, car l’équipe a enquêté sur une anomalie de données au niveau du groupe propulseur."

Malgré ce contretemps, Stroll se veut mesuré et lucide sur le travail restant à accomplir.

"l y a encore beaucoup de travail à faire pour amener la voiture là où nous le souhaitons, mais nous allons utiliser ces deux journées d’essais pour apprendre autant que possible et continuer à construire."

Le programme d’Aston Martin se poursuit dès demain avec Fernando Alonso, qui prendra pour la première fois le volant de l’AMR26 à Bahreïn après sa journée à Barcelone en janvier. Lance Stroll retrouvera quant à lui la monoplace vendredi, dans l’espoir de reprendre un roulage plus soutenu et de poursuivre l’évaluation du nouveau package technique.