Williams F1 sur une bonne lancée le premier jour pour compenser son retard

Williams a entamé ses essais hivernaux à Bahreïn sur une note encourageante, avec une première journée studieuse et riche en enseignements pour l’écurie de Grove. Après avoir déjà parcouru 200 kilomètres lors d’un roulage promotionnel la veille, la FW48 a enchaîné bien plus de tours aujourd’hui sur le circuit de Sakhir, confirmant la priorité donnée au travail de fond.

Alexander Albon s’est montré le plus rapide du duo avec un meilleur temps en 1’37’’437 au terme de 68 tours l’après-midi, tandis que Carlos Sainz a effectué 77 boucles le matin avec un chrono de 1’38’’221.

"Une journée positive pour nous en termes de kilométrage," commente James Vowles, directeur d’équipe.

"Notre objectif a toujours été d’accumuler les kilomètres nécessaires pour apprendre à connaître le châssis et le groupe propulseur, et pour commencer à corriger les éventuels problèmes. Il y en aura beaucoup, et ces trois prochains jours seront consacrés à établir une base solide sur laquelle nous pourrons ensuite développer nos performances."

La FW48 a pu faire 200 kilomètres de roulage promotionnel hier. Et bien plus aujourd’hui. Sans surprise ?

"Oui ! Concernant la voiture, je peux dire qu’elle n’a pas de défauts majeurs, rien de particulièrement mauvais, mais il est clair que nous devons examiner les détails en profondeur."

"Un élément intéressant que nous avons constaté aujourd’hui est le vent, complètement différent de ce que nous avons connu lors de nos précédentes sessions ici. Il s’agit d’un vent d’est-sud-est qui nous cause quelques difficultés, notamment dans les virages 1 et 10."

"Sinon, les commentaires des pilotes sont globalement positifs jusqu’à présent. L’équilibre ne semble pas trop éloigné de ce qu’il faudrait, et ce sans aucun travail de préparation, ce qui nous donne une bonne base de départ pour demain."