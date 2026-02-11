Malgré une bonne journée, Cadillac F1 reste ’réaliste’ face à l’ampleur de la ’tâche’

Cadillac F1 a connu ce qui est certainement sa meilleure journée en Formule 1 depuis ses débuts récents, puisque Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont dépassé les 100 tours cumulés à Bahreïn en cette première journée de la première session de tests officiels de pré-saison.

Graeme Lowdon, le team principal de Cadillac, ne veut pas y voir un signe positif et préfère se concentrer sur la masse de travail qu’il reste à abattre pour ses troupes. Selon le Britannique, ces essais de Sakhir sont la continuité directe du shakedown de l’Espagne.

"Je pense que, comme toutes les équipes du paddock, nous nous concentrons simplement sur nos programmes individuels" a déclaré Lowdon, qui a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas encore d’enseignement à tirer.

"Barcelone était avant tout un shakedown, particulièrement utile pour une nouvelle équipe comme la nôtre, car nous ne testons pas seulement la voiture, mais chaque élément du garage, des crics aux boîtes à outils, etc. Il n’y a pas un seul élément qui ait déjà été utilisé auparavant."

"Le shakedown consistait donc surtout à essayer d’obtenir une plate-forme stable et, une fois que nous l’aurons, nous verrons où nous en sommes cette semaine et la semaine prochaine, en nous concentrant davantage sur le fonctionnement de la voiture et en voyant où cela nous mène."

Désormais, Cadillac doit continuer à travailler dans l’ombre, et enchaîner les roulages. Car même si les problèmes ont l’air moins présents qu’ils ne l’étaient en Espagne, il reste énormément de travail pour préparer l’équipe et la voiture à leur première saison en catégorie reine.

"Nous sommes réalistes quant à la difficulté de la tâche. J’espère sincèrement que nous ne donnons pas l’impression d’être trop confiants, car ce n’est pas le cas. Nous sommes très lucides quant au défi qui nous attend."

"Cela ne nous empêche pas, comme je l’ai déjà dit, d’avoir de grandes ambitions pour l’avenir. L’avenir est loin, donc je pense que nous allons simplement garder la tête baissée, continuer à travailler et voir où cela nous mènera."