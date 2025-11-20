Aston Martin F1 sans direction claire : Alonso reconnaît une saison ’compliquée’

Alors que la bataille du milieu de peloton reste l’une des plus serrées de cette fin de saison, Fernando Alonso a dressé un état des lieux franc de la situation d’Aston Martin F1 avant le dernier triple-header, soulignant à Las Vegas aujourd’hui en conférence de presse que rien n’est garanti… ni devant, ni derrière.

Interrogé d’abord sur les chances de rattraper Racing Bulls au classement constructeurs (82 points contre 72), l’Espagnol refuse de se projeter trop loin.

"Honnêtement, je ne sais pas vraiment," admet-il. "Cela dépendra beaucoup de chaque week-end."

"Récemment, Haas marque énormément de points, ils sont à deux points de nous. Donc il faut aussi regarder derrière, pas seulement devant. Ceux qui nous précèdent restent accessibles, mais ceux qui nous suivent poussent très fort également. Ça va être très serré jusqu’à Abu Dhabi et on fera le maximum dès ce week-end."

Le passage à Las Vegas l’an dernier avait été une épreuve difficile pour Aston Martin, mais Alonso n’exclut pas une surprise cette fois-ci, s’appuyant même sur l’exemple… Mercedes.

"En suivant ce que disait George, Mercedes avait été en difficulté l’an dernier à Singapour et ils ont gagné cette année. Nous, à Vegas, nous avions vraiment souffert en 2024… donc peut-être qu’on pourra se battre pour quelque chose cette fois !"

Pour autant, l’Espagnol ne s’attend pas à un week-end tranquille : "Ça sera serré quoi qu’il arrive. Les qualifications seront stressantes, Q1, Q2 et on espère Q3. En course, il faudra voir. Je me souviens surtout du graining l’an dernier, donc on devra essayer d’atténuer ça dans le setup vendredi. La météo aussi : il a plu hier, plus qu’attendu aujourd’hui… bref, il faut être prêt à tout."

2025 : un compromis difficile avant le virage 2026

Interrogé sur la saison 2025, Alonso ne cache pas que l’année en cours a été particulièrement complexe pour l’équipe.

"Cette saison a été très différente des précédentes, parce que 2026 représente un énorme changement pour tout le monde. 2025 se retrouve un peu entre deux eaux, et nous n’avons pas pu investir autant que souhaité dans cette voiture. La base 2024 n’était pas idéale, surtout en deuxième moitié de saison, et c’est malheureusement le socle sur lequel repose 2025."

Il admet que l’équipe s’est retrouvée dans une sorte d’impasse technique.

"Avec la focalisation générale du paddock sur 2026, on a parfois manqué de direction cette année. Ç’a été difficile pour Aston, et on n’est pas satisfaits. Mais le contexte était vraiment compliqué."

À 43 ans, l’Espagnol continue d’impressionner par son niveau, mais Ralf Schumacher a déclaré récemment qu’Alonso pourrait avoir à s’effacer si la F1 de 2026 était ratée. Alonso lui-même se refuse à tirer des conclusions tant qu’il ne dispose pas d’une voiture lui permettant de s’exprimer pleinement.

"C’est dur de connaître vraiment ton niveau si tu n’as pas une voiture et un environnement compétitifs qui réveillent ton instinct de vainqueur. Quand tu ne te bats pas pour des choses importantes, ce côté-là dort un peu. Mais 2023 l’a bien montré : quand la voiture est là, tu réponds présent."

"J’ai beaucoup de confiance personnelle et une grande foi dans l’équipe pour remettre les choses en place l’an prochain. Tant que je me sentirai rapide, compétitif, motivé et en forme physiquement, je continuerai à courir."