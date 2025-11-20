Ferrari en difficulté dans le froid : Leclerc et Hamilton reconnaissent que la SF-25 n’est pas favorite à Vegas

Après avoir été interrogé sur les propos de John Elkann, Charles Leclerc s’est adressé à la presse concernant les attentes de Ferrari pour Las Vegas, tandis qu’à l’extérieur, un kaléidoscope de couleurs se reflétait dans les flaques d’eau sur le sol du paddock, conséquence des fortes pluies tombées plus tôt, un spectacle inhabituel dans cette ville située au bord du désert.

Il a commencé par détendre l’atmosphère avec une blague.

"Je sais que vous voulez tous savoir si je vais profiter de la course de Las Vegas pour me marier, mais je vous le dis tout de suite, non," a-t-il déclaré en riant. "Alex et moi préférons faire les choses au bon moment..."

"Évidemment, pour répondre au climat ambiant, j’ai hâte de monter dans la voiture, de donner le meilleur de moi-même et d’essayer de ramener Ferrari là où nous voulons tous la voir, sur la plus haute marche du podium."

Gagner à Las Vegas est une ambition légitime pour Charles, étant donné qu’en 2023, il était parti en pole position ici et avait terminé deuxième, manquant de peu la victoire. Mais le Monégasque s’est également montré réaliste dans son évaluation des perspectives pour le week-end.

"Cette saison, par basses températures, nous avons souvent eu plus de mal que les autres. Donc, au vu des prévisions météorologiques, nous ne partons pas favoris. Mais c’est aussi la dernière course sur circuit urbain de la saison et l’une de mes préférées, et comme toujours lorsque vous courez entre les murs, des opportunités supplémentaires peuvent se présenter."

"Ce sera notre objectif pour le week-end, et j’ai hâte de prendre le volant de la SF-25 pour voir quelles cartes nous avons en main pour le jeu de ce week-end."

La pluie, c’est peut-être davantage une opportunité pour Lewis Hamilton, son équipier. Mais le Britannique relativise très vite : la couse devrait être sur le sec.

"Le principal problème ici est toujours de faire fonctionner correctement les pneus. Les températures de la piste sont parmi les plus basses de la saison et l’adhérence est extrêmement faible car la surface reste glissante toute la semaines. S’il pleut, ce sera vraiment difficile. Ajouter de l’eau à une adhérence déjà délicate rendrait les choses presque impossibles."

"Mais c’est la même chose pour tout le monde, et lorsque les conditions sont aussi difficiles, des opportunités peuvent également se présenter. Néanmoins, je pense que nous préférerions tous courir sur une piste sèche... Et c’est ce que nous aurons a priori pour la course. Donc régler la voiture avec des Libres sous la pluie sera encore plus compliqué !"