Aston Martin F1 a-t-elle réellement le duo de pilotes nécessaire pour viser le titre mondial à terme ? La question se pose alors qu’Aston Martin poursuit son ambitieux projet de devenir une équipe capable de se battre pour les titres.

Le duo Fernando Alonso - Lance Stroll est-il suffisamment armé pour porter l’écurie jusqu’au sommet ? La réponse n’est pas aussi simple qu’un oui ou non, mais dépend fortement des objectifs visés et de l’horizon temporel dont dispose l’équipe.

D’un côté, Fernando Alonso constitue indéniablement un pilote qui a toujours le calibre d’un champion du monde. À 43 ans, l’Espagnol continue d’impressionner par sa lecture de course, sa capacité à maximiser la performance d’une voiture instable et une motivation intacte. Peu de pilotes sur la grille sont capables d’extraire autant d’une monoplace en délicatesse. Sur le plan individuel, Alonso reste donc un candidat crédible au titre, à condition qu’Aston Martin lui fournisse une machine capable de rivaliser avec Red Bull, Ferrari, Mercedes ou McLaren sur l’ensemble d’une saison.

Mais la réalité impose aussi une limite : la fenêtre dans laquelle Alonso peut concrétiser un titre se referme progressivement. Avec 24 Grands Prix au calendrier et une concurrence jeune et affûtée (Verstappen, Leclerc, Norris, Russell…), tout doit converger immédiatement pour qu’il puisse jouer la couronne mondiale.

L’autre pilier du duo, Lance Stroll, affiche des performances plus contrastées. Si le Canadien se montre solide lors de ses bonnes journées, rapide dans des conditions changeantes et capable de marquer régulièrement des points, il lui manque encore la constance indispensable pour viser un titre mondial. Ses creux de performance, plus marqués que ceux des pilotes de pointe, limitent actuellement le potentiel d’Aston Martin sur une saison complète, en particulier dans la lutte pour le championnat constructeurs.

Et c’est clairement ce que souligne aujourd’hui Ralf Schumacher, consultant de Sky Allemagne banni de l’hospitalité Aston Martin. L’Allemand a renouvelé ses critiques à l’égard de Lance Stroll, tout en suggérant qu’Aston Martin aura finalement besoin d’une toute nouvelle paire de pilotes.

Schumacher a lancé qu’Aston Martin était "manifestement à la recherche de pilotes", soulignant le retard de Stroll sur Fernando Alonso en qualifications.

"Ses performances en qualifications sont nulles par rapport à l’infini, que dire de plus ? Je sais qu’Aston Martin est très sensible à ce sujet lorsque je les critique, mais c’est simple : c’est catastrophique."

Schumacher, qui s’est vu interdire d’interviewer les responsables d’Aston Martin plus tôt cette année à la suite de critiques similaires, a souligné qu’il ne disait pas que Stroll était totalement non compétitif.

"En course, il peut se démarquer ici et là. Mais quand on est systématiquement plus lent qu’Alonso, un talent exceptionnel, mais en fin de carrière, il faut aussi être réaliste."

Malgré cela, Schumacher a déclaré que Stroll n’était pas le plus gros problème de l’équipe.

"La voiture est le plus gros problème. Stroll peut rester un très bon numéro deux, même si cela tient surtout à la fierté paternelle. C’est son argent, celui de Lawrence Stroll, son équipe, donc c’est lui qui décide."

"Mais il devrait retirer ses lunettes roses et affronter la réalité. Vu de l’extérieur, il faudrait probablement recruter deux nouveaux pilotes lorsque Fernando s’en ira."

Schumacher a récemment évoqué l’idée d’un futur duo Charles Leclerc - Oscar Piastri chez Aston Martin, tandis que Max Verstappen reste vaguement lié à une réunion avec une voiture conçue par Newey.

Newey a rejoint l’équipe début mars, prenant la tête de l’équipe de conception en tant que partenaire technique directeur. La structure de conception d’Aston Martin a également été renforcée par la signature d’Enrico Cardile, anciennement chez Ferrari. De même, l’équipe a investi massivement dans une nouvelle usine à Silverstone dans l’espoir de remporter le titre dans les années à venir.

Juan-Pablo Montoya, ancien pilote de F1, est lui convaincu qu’Aston Martin remportera un championnat du monde "dans les trois prochaines années". Il est donc un peu plus optimiste pour Alonso à court terme, si l’AMR26 est tout de suite dans la coup l’an prochain avec les nouvelles règles.

"On ne peut pas écarter Fernando Alonso de la course au titre l’année prochaine. Si Adrian Newey ne réussit pas avec Aston Martin l’année prochaine, il y parviendra en 2027. Aston Martin aura un champion du monde dans les trois prochaines années, je vous le garantis."

"Honda ne restera pas les bras croisés si ce n’est pas le cas. Chaque fois que Honda s’implique en F1, il gagne."

"Je ne suis pas sûr à 100 % qu’Aston Martin sera compétitive l’année prochaine, mais si Newey trouve cette faille dans le règlement, ils gagneront tout."

Dans le cas contraire, Montoya rejoint l’avis de Ralf Schumacher.

"Si le projet Newey prend trop de temps pour gagner, Fernando sera parti et Lance devra être remplacé s’il ne décide pas lui-même d’arrêter."