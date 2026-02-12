Aston Martin F1 en difficulté, Alonso admet un manque de rythme

Aston Martin a poursuivi son programme d’essais hivernaux sur le circuit international de Bahreïn, avec Fernando Alonso au volant de l’AMR26 pour sa première journée de roulage à Sakhir. Dans un contexte de nouvelle ère réglementaire, l’écurie britannique continue de collecter des données essentielles afin d’affiner sa monoplace avant le début de la saison 2026.

Le double champion du monde a couvert 98 tours au total, répartis entre 55 tours lors de la séance matinale et 43 tours dans l’après-midi, accumulant un kilométrage précieux malgré un programme encore axé sur l’apprentissage et l’exploration.

Au cours de la journée, Aston Martin a progressivement basculé vers des relais plus longs, tout en testant différentes configurations de réglages.

Fernando Alonso s’est montré lucide quant à l’état d’avancement du projet AMR26, sans aller jusqu’à critiquer - pour le moment - autant les performances de sa monoplace que Lance Stroll (à lire ici) !

"C’était bien de reprendre le volant de l’AMR26 et d’accumuler un bon kilométrage aujourd’hui. Nous avons déroulé notre programme et enchaîné des relais plus longs, en explorant différents réglages," a expliqué l’Espagnol.

"Les essais servent toujours à apprendre, et aujourd’hui n’a pas fait exception. Il est clair qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire et que nous devons améliorer notre rythme."

Alonso précise que l’équipe va désormais analyser l’ensemble des données récoltées afin de préparer au mieux la suite des essais et l’ouverture de la saison.

"L’équipe va tout analyser dans les prochains jours pour s’assurer que nous soyons bien préparés pour le test de la semaine prochaine et pour la première course de la saison à Melbourne."

Le directeur sportif Mike Krack a confirmé que cette journée s’inscrivait avant tout dans une logique de construction et de compréhension de la nouvelle voiture, tout en reconnaissant les difficultés actuelles en matière de performance.

"Nous avons réussi à boucler 98 tours avec Fernando au volant. Avec ces nouvelles réglementations, chaque tour compte et nous n’avons plus beaucoup de temps avant Melbourne."

Conscient des limites actuelles de l’AMR26, Krack reste néanmoins confiant dans la capacité du groupe à progresser.

"Même s’il ne s’agit que d’essais, nous savons que nous manquons de rythme et nous avons identifié des domaines que nous devons améliorer. Toute l’équipe travaille d’arrache-pied pour être dans la meilleure forme possible en vue des courses."

Aston Martin poursuivra son programme dès demain avec Lance Stroll, chargé de conclure cette première semaine d’essais à Bahreïn, alors que l’équipe continue de collecter des données cruciales avant le deuxième test et le lancement officiel de la saison.