Bearman a poursuivi ’le travail acharné’ pour Haas F1 à Bahreïn

Haas F1 continue d’impressionner par la fiabilité de sa voiture. Si Esteban Ocon a salué la fiabilité du bloc Ferrari mercredi après ses 115 tours, Oliver Bearman était également très satisfait après ses 130 boucles du circuit de Bahreïn ce jeudi.

Et l’équipe américaine est donc la quatrième en termes de roulage sur ces deux jours, derrière Williams, Ferrari et McLaren. Ce travail très productif devra donc se poursuivre vendredi, mais les données récoltées sont cruciales.

"Ce fut une bonne journée, nous avons effectué beaucoup de tours, 130 pour être précis. Je suis heureux que nous n’ayons eu aucun problème mécanique et que nous ayons pu mener à bien notre programme de la journée, travailler sur la voiture et poursuivre le travail acharné qu’Esteban avait accompli hier" a déclaré Bearman.

"Dans l’ensemble, je suis satisfait des progrès réalisés tout au long de la journée. Bien sûr, cette piste change beaucoup entre la nuit et le jour, mais nous avons tout de même pu obtenir de bonnes données dans toutes les conditions. Je suis heureux et impatient de poursuivre le travail demain matin."

Ayao Komatsu, le team principal de Haas, salue la quantité de travail accomplie en deux jours, même si beaucoup reste à faire pour l’équipe : "Aujourd’hui encore, ce fut une bonne journée d’essais. Tout d’abord, la voiture est fiable, et lorsque nous sommes sur la piste, nous apprenons toujours quelque chose."

"Avec Ollie au volant aujourd’hui, nous avons mené à bien divers programmes d’essais, beaucoup appris et fait des progrès. Il reste encore beaucoup à faire, mais je suis vraiment satisfait de la façon dont, lentement mais sûrement, nous nous familiarisons avec ces nouvelles réglementations et apprenons à tirer le meilleur parti de la voiture."

"Demain, nous nous concentrerons sur la recherche de réponses à certaines questions en suspens, car après aujourd’hui, il ne nous reste plus que trois jours d’essais avant la première manche à Melbourne. Demain sera donc une journée très importante."