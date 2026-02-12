Mercedes F1 a encore vécu une journée ’frustrante’ à Bahreïn

Andrea Kimi Antonelli espérait mieux de sa matinée à Bahreïn, après un après-midi peu productif la veille. Mais le pilote Mercedes F1 n’a pu faire que trois tours d’installation après qu’un problème a été détecté sur sa W17, le contraignant à ne pas rouler.

Mercedes est pour l’instant la dixième équipe sur 11 en termes de kilométrage sur ces deux premières journées, et la frustration est en train de naître, alors que les tests de Barcelone avaient vu l’équipe rouler bien plus que ses rivales.

"Ce fut une matinée frustrante pour moi, car nous avons été limités à seulement trois tours en raison d’un problème avec le groupe motopropulseur. Ce n’était pas idéal après avoir déjà perdu plusieurs heures de piste hier après-midi" a déclaré Antonelli.

"Même si c’est un revers, c’est exactement le but des essais. Nous devons résoudre ces problèmes afin d’être dans la meilleure position possible pour la première course à Melbourne. Du côté positif, George a pu effectuer de nombreux tours dans l’après-midi et enrichir nos connaissances."

"Nous avons encore quatre jours d’essais ici à Bahreïn, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour rattraper le retard accumulé. J’ai hâte de reprendre le volant de la W17 demain et de passer un moment plus agréable que ces deux premiers jours."

George Russell a pris la piste l’après-midi et a heureusement pu effectuer 54 tours, mais les problèmes ne l’ont pas épargné non plus. Le Britannique espère pouvoir accumuler le roulage en fin de semaine, puisqu’il aura une demi-journée au volant.

"Après notre temps de piste limité le matin, il était important que nous travaillions autant que possible sur le programme de l’après-midi. Nous avons pu le faire et avons bouclé plus de 50 tours avant la fin de la journée" a déclaré Russell.

"Nos essais se sont concentrés exclusivement sur les pneus C3, tandis que nous avons continué à approfondir notre connaissance de la W17. Nous avons réussi à améliorer l’équilibre général par rapport à hier, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. J’ai hâte de reprendre le volant demain matin et j’espère que nous pourrons faire de bons progrès."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, reconnait que la semaine est pour l’instant frustrante pour Mercedes : "Nous avons connu une nouvelle journée frustrante ici à Bahreïn. Kimi a perdu toute la séance du matin après que nous ayons détecté un problème avec le groupe motopropulseur."

"Il était plus rapide de changer l’ensemble du groupe que de remplacer la pièce défectueuse, mais cela nous a malheureusement empêchés de reprendre la piste avec George avant une heure après le début de la séance de l’après-midi."

"Heureusement, George a passé un meilleur moment que Kimi. Après les problèmes d’hier, nous sommes toujours en retard dans le travail de réglage, mais nous avons au moins réussi à mettre la voiture dans une fenêtre raisonnable à la fin de la journée. Demain, nous nous concentrerons sur la récupération du temps perdu."

"George pilotera la voiture le matin et Kimi l’après-midi. Nous espérons terminer la semaine avec une journée solide et sans problème. Nous devons encore approfondir quelques points concernant les performances et espérons pouvoir progresser davantage avant le deuxième test de la semaine prochaine."