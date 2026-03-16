Après un bon GP de Chine, la F1 repousse toute décision de modification immédiate du règlement 2026

La Formule 1 ne compte pas précipiter de modifications majeures de son règlement technique 2026. Les discussions sur d’éventuels ajustements sont désormais repoussées au moins jusqu’au Grand Prix de Miami, début mai.

Cette décision intervient après que les dirigeants du championnat et les équipes ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’agir dans l’urgence, à la lumière des premières observations réalisées lors du week-end du Grand Prix de Chine.

Avant même le début de la saison, la Fédération Internationale de l’Automobile et la F1 avaient prévu une réunion avec les directeurs d’écurie après l’épreuve de Shanghai afin de tirer un premier bilan du nouveau règlement et d’évaluer la nécessité d’éventuels ajustements immédiats.

Cette rencontre avait été programmée après les inquiétudes apparues lors des essais hivernaux. Plusieurs observateurs redoutaient alors que la réglementation 2026 ne produise des monoplaces trop limitées en énergie, susceptibles d’offrir un spectacle décevant en piste.

Si les deux premières manches de la saison - le Grand Prix d’Australie puis celui de Chine - avaient confirmé ces craintes, la porte restait ouverte à des modifications rapides du règlement afin qu’elles puissent être appliquées dès le Grand Prix du Japon, programmé à la fin de ce mois.

Cependant, si les critiques ont été particulièrement virulentes après la course australienne, de la part des pilotes comme des fans, le tableau s’est quelque peu éclairci après un week-end chinois jugé bien plus encourageant.

Dans le paddock, le consensus est aujourd’hui que certains aspects méritent d’être améliorés - notamment le spectacle en qualifications ou encore certains éléments jugés trop complexes dans le règlement - mais que ces points ne sont pas suffisamment problématiques pour justifier des changements précipités.

L’idée dominante est donc de prendre davantage de recul afin d’élaborer un plan d’action plus réfléchi.

Trois facteurs principaux expliquent cette approche plus mesurée.

Le premier concerne les courses disputées en Chine. La course sprint comme le Grand Prix ont offert un spectacle jugé divertissant, ce qui a rassuré les responsables de la discipline, loin du scénario catastrophe que certains redoutaient avant le début de la saison.

Le deuxième élément tient au fait que le week-end chinois a offert un visage très différent de celui observé en Australie. Le circuit de l’Albert Park, à Melbourne, figure en effet parmi les tracés les plus exigeants du calendrier en matière de gestion de l’énergie, ce qui a fortement influencé les prestations des nouvelles monoplaces, qui ont déçu les fans au premier abord.

La troisième manche de la saison, au circuit de Suzuka, devrait ainsi fournir un point de comparaison supplémentaire afin de mieux comprendre le comportement réel des F1 de 2026.

Par ailleurs, l’annulation des Grand Prix de Bahreïn et du Grand Prix d’Arabie saoudite a créé une fenêtre plus large avant Miami, offrant davantage de temps pour analyser la situation et mettre en œuvre d’éventuelles corrections.

Dans ce contexte, la réunion prévue cette semaine entre les directeurs d’écurie aura bien lieu, mais l’attention devrait désormais se porter sur un groupe de travail technique réunissant les responsables techniques des équipes. Cette réunion est prévue pour la deuxième semaine suivant le GP du Japon afin d’évaluer en détail le règlement.

Cela laisserait ensuite suffisamment de temps pour identifier les domaines nécessitant des améliorations, élaborer des solutions et faire approuver d’éventuelles modifications avant la reprise du championnat à Miami au début du mois de mai.

Dans le paddock, beaucoup estiment désormais que si des ajustements doivent être réalisés, il vaut mieux s’assurer qu’ils soient correctement réfléchis et appliqués de manière cohérente.

Si Max Verstappen reste l’un des critiques les plus virulents du nouveau règlement, plusieurs figures majeures de la discipline ont revu leur jugement après l’avoir expérimenté en course.

C’est notamment le cas de Lewis Hamilton. Très critique avant le début de la saison quant à la complexité des nouvelles règles, le pilote britannique estime désormais que les duels en piste n’ont jamais été aussi bons.

"Les F1 sont plus faciles à suivre, bien meilleures que les années passées. On peut s’approcher de très près. Il n’y a pas de mauvais sillage où l’on perd trop d’appui. Je pense que ce sont les meilleures luttes en piste que j’aie jamais connues en Formule 1. Bien sûr, ces gars-là nous dépassent à des vitesses folles (il vise les pilotes Mercedes F1), mais pouvoir tous être si proches... C’est génial que nous fassions un bon début de saison en ce moment et j’espère que cela restera ainsi tout au long de l’année. »

"Étant donné qu’ils (Mercedes F1) ont opté pour une direction différente où ils ont plus de puissance, nous devons trouver comment améliorer notre vitesse de pointe en ligne droite. Mais j’espère que c’était une course passionnante à regarder pour vous les gars, car c’était génial dans la voiture. J’avais l’impression de faire du karting, on se dépassait, on se redépassait, et on pouvait vraiment positionner sa voiture de belle manière, même s’il y avait parfois l’épaisseur d’une feuille de papier entre nous, mais nous ne nous sommes pas touchés. Je pense que cela est dû à d’excellents pilotes et au respect mutuel."