Verstappen fustige la F1 de 2026 : ’ces règles vont ruiner le sport’

Max Verstappen n’a pas mâché ses mots à propos de la direction prise par la Formule 1 avec ses nouvelles règles techniques. Le quadruple champion du monde estime que la réglementation actuelle pourrait "ruiner le sport" si des ajustements rapides ne sont pas apportés.

Le pilote de Red Bull Racing a vécu un week-end compliqué lors du Grand Prix de Chine, ce qui explique certainement son humeur mais il assure que cela n’a pas d’impact sur la teneur de ses propos fortement négatifs du jour... qu’aucun autre pilote n’a tenus.

Il n’a marqué aucun point après une neuvième place lors de la course Sprint, avant d’abandonner en course alors qu’il figurait dans les points, en raison d’un problème de liquide de refroidissement du système ERS. L’équipe a préféré retirer la voiture de la course afin de protéger les composants.

Il s’agit seulement du troisième week-end sans point pour Verstappen au cours des quatre dernières saisons.

Le Néerlandais a confirmé que des discussions étaient en cours avec le PDG et président de la F1, Stefano Domenicali, au sujet de l’orientation que doit prendre la discipline, notamment après l’introduction cette saison d’un nouveau règlement reposant sur une répartition de puissance à parts égales entre moteur thermique et énergie électrique.

Verstappen reconnaît cependant que tous les acteurs du paddock ne partagent pas nécessairement son point de vue, certaines équipes bénéficiant actuellement de la situation, en particulier Mercedes.

À plus long terme, la F1 envisage un retour à des moteurs V8 dans une future génération de règlements, mais Verstappen regrette que cette option ne puisse être introduite plus tôt. Selon lui, les règles actuelles sont "fondamentalement imparfaites et ne peuvent être améliorées que légèrement".

"Il faut faire un peu attention à la façon dont on dit les choses, mais nous en parlons."

"Je pense que la F1 et la FIA comprennent d’où nous parlons en tant que pilotes, et je pense parler au nom de la plupart des pilotes. Bien sûr, certains diront que tout va très bien parce qu’ils gagnent des courses, ce qui est logique."

"Quand vous avez un avantage, pourquoi y renoncer ? On ne sait jamais si l’on aura de nouveau une bonne voiture."

Mais selon Verstappen, la majorité des pilotes ne sont pas séduits par le spectacle proposé.

"Si vous parlez simplement à la plupart des pilotes, ce n’est pas ce que nous aimons. Et je ne pense pas que ce soit ce que les vrais fans de F1 aiment non plus. Peut-être que certains fans apprécient, mais ils ne comprennent pas la course. J’espère que nous pourrons nous débarrasser de cela."

Le Néerlandais s’en est particulièrement pris au type de courses produites par ces nouvelles règles, qu’il compare à un jeu vidéo.

Lors du Grand Prix d’ouverture en Australie à Melbourne, les premiers tours avaient été marqués par un phénomène de « yo-yo », où les pilotes se dépassaient successivement en fonction du niveau d’énergie disponible.

Même si la situation a été un peu moins extrême en Chine, Verstappen reste très critique.

"C’est terrible," a-t-il lâché. "Si quelqu’un aime ça, alors il ne sait vraiment pas ce qu’est la course automobile. Ce n’est pas amusant du tout. On joue à Mario Kart. Ce n’est pas de la course."

"On dépasse grâce au boost, puis on n’a plus de batterie, et à la ligne droite suivante l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c’est une blague."

Interrogé sur le fait que la lutte pour la victoire puisse malgré tout offrir du spectacle pour certains spectateurs, Verstappen n’est pas convaincu.

"Au final, c’est juste Kimi [Antonelli] ou George [Russell] qui gagnent, non ? Ce n’est pas vraiment un duel permanent. Ils sont très largement devant le reste du peloton. Ferrari prend parfois de bons départs et se retrouve devant pendant quelques tours, mais il faut ensuite quelques tours pour que tout se remette en place."

"Mais comme je l’ai dit, cela n’a rien à voir avec la course. Et je dirais la même chose même si je gagnais des courses. Parce que ce qui m’importe, c’est la qualité du spectacle. Ce n’est pas parce que je suis frustré par ma position."

Verstappen espère également que les dirigeants de la F1 ne seront pas tentés d’ignorer le problème si ce type de spectacle séduit un public plus occasionnel.

"J’espère qu’ils ne pensent pas comme ça," a-t-il averti. "Parce que cela finira par ruiner le sport. Cela leur reviendra en pleine figure."

"Tant que nous pouvons communiquer avec eux et travailler sur des solutions, cela aidera beaucoup. Mais ce sera difficile que tout le monde soit d’accord."

"Bien sûr, tout le monde n’a pas besoin d’être d’accord, mais la majorité doit l’être pour que les changements soient possibles. Mais comme je l’ai dit, c’est politique. Certaines personnes pensent avoir un avantage aujourd’hui et veulent naturellement l’exploiter."

"Je comprends cela. Je ne suis pas stupide. Mais si l’on regarde la situation du point de vue du sport, ce n’est tout simplement pas bon."

Enfin, Verstappen estime que la F1 aurait dû prêter davantage attention aux avertissements formulés par certains pilotes dès 2023, lorsque ces nouvelles règles étaient encore à l’étude.

"La F1 aurait déjà dû écouter en 2023 après les premières simulations. Malheureusement, ils ont fait ce qu’ils ont fait. Espérons simplement que ce sera une leçon pour l’avenir, pour que cela ne se reproduise plus."