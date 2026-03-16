Leclerc salue la décision ’courageuse’ de Ferrari de laisser ses deux pilotes se battre

Charles Leclerc a reconnu que la vitesse de course affichée par Mercedes F1 l’a contraint à renoncer à viser la victoire lors du Grand Prix de Chine, préférant finalement se battre avec son coéquipier Lewis Hamilton pour la dernière place sur le podium.

La course de 56 tours disputée dimanche sur le tracé de Shanghai a confirmé l’emprise de la marque allemande sur la concurrence en ce début de saison.

Le jeune Kimi Antonelli y a décroché la première victoire de sa carrière, devant son équipier George Russell, offrant ainsi à Mercedes un deuxième doublé consécutif dans cette nouvelle ère de la F1.

Dans les premières phases de la course, les Flèches d’Argent ont pourtant dû résister à la pression des deux Ferrari de Leclerc et Hamilton. Mais face au rythme impressionnant des Mercedes, la Scuderia a fini par laisser filer les deux premières places pour concentrer ses efforts sur une bataille interne pour la troisième marche du podium.

Le pilote monégasque a révélé après l’arrivée que la cadence des Mercedes avait poussé les deux Ferrari à revoir leurs ambitions.

"J’ai vraiment apprécié la course. Ce n’est pas très souvent que j’ai le sourire après une quatrième place," a-t-il expliqué à l’issue de l’épreuve, évoquant son duel intense avec le septuple champion du monde.

"Bien sûr, il y a beaucoup de points négatifs dans une course comme celle-ci. Le plus gros, c’est l’écart avec les Mercedes. Lewis et moi avons donné le maximum. Évidemment, nous avons perdu un peu de temps, donc l’écart est peut-être un peu plus grand que ce que nous pensions."

"Quand ils se sont échappés, nous avons pris une décision courageuse en nous battant au moins entre nous pour le podium."

"Cela n’a pas optimisé notre temps de course, mais cela n’aurait rien changé au résultat final."

Malgré une prestation dominante la semaine précédente à Melbourne, Leclerc estime que c’est véritablement à Shanghai que l’étendue de la compétitivité de la W17 s’est révélée.

"Mercedes est extrêmement forte en ce moment," a-t-il ajouté. "En Australie, nous nous attendions à les voir très forts, mais ils n’ont pas vraiment montré ce rythme en course."

"Samedi lors du sprint, nous pensions aussi qu’ils ne l’avaient pas montré. Je crois qu’ils l’ont finalement révélé en course, et l’écart est important même si nous avons clairement perdu du temps dans nos batailles entre Lewis et moi."

Revenant sur son duel avec Hamilton, Leclerc a répété qu’il avait pris beaucoup de plaisir dans cette bataille, même s’il reconnaît que l’équipe n’a peut-être pas partagé le même enthousiasme.

"C’est un peu décevant, mais pour revenir à la bataille avec Lewis, c’était très amusant. J’ai vraiment pris du plaisir. Je ne suis pas sûr que l’équipe ait autant apprécié que nous, mais moi oui."

"Bien sûr, je suis un peu déçu de manquer le podium, mais de l’autre côté je suis heureux pour Lewis. Je pense qu’il le mérite plus que moi ce week-end, car il a été plus performant que moi."

"Il a été plus fort depuis les essais libres jusqu’à la course, et c’était une très belle course."

Pour la suite de la saison 2026, Leclerc estime toujours que la clé sera le développement des monoplaces. Selon lui, l’équipe qui progressera le plus rapidement conservera un avantage durable sur le reste du plateau.

"Je pense que Mercedes est très forte, vraiment très forte en général. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense vraiment que cette saison va se jouer sur le développement."

"Mais Mercedes est extrêmement forte, donc je ne sais pas… ils sont clairement les grands favoris. Si nous parvenons à inverser la situation, ce serait très impressionnant."