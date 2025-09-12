Apple se rapproche de l’obtention des droits TV sur la F1

Derek Chang, président de Liberty Media, propriétaire de la F1, a déclaré que les négociations concernant le prochain accord de diffusion de la compétition aux États-Unis étaient presque terminées.

S’exprimant lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology, Chang n’a pas nommément cité Apple, bien que le géant technologique soit largement considéré comme le leader de la course aux droits à partir de 2026.

"Je pense que les négociations sont bien documentées : nous sommes assez avancés et nous sommes plutôt satisfaits de la situation actuelle," a-t-il répondu sans vouloir citer la marque à la pomme.

"J’espère que nous aurons bientôt un accord et un sujet de discussion avec vous (les médias)."

Apple aurait offert au moins 150 millions de dollars par an, largement supérieur aux 90 millions de dollars actuels d’ESPN, tandis que Netflix a également été évoqué.

En toile de fond, Apple s’est lancé dans le sport en direct, avec la MLS et la MLB déjà sur sa plateforme de streaming, et le succès mondial du long métrage "F1" avec Brad Pitt.

Chang a laissé entendre que la F1 ne se résume pas à une simple redevance de diffusion.

"La question la plus importante est de savoir ce que nous recherchons. Votre partenaire média est-il simplement un partenaire média, ou est-il également un sponsor ? Dans ce dernier cas, il dispose d’autres moyens de monétiser et de commercialiser cette relation."

"Ce qui est important, c’est de trouver un partenaire qui amplifie notre relation de manière globale et favorise l’engagement des fans."