Leclerc admet qu’une de ses théories était fausse en 2023

Charles Leclerc a admis que la domination de McLaren F1 avait contredit sa prédiction de 2023 selon laquelle Red Bull resterait invaincue jusqu’au prochain changement de règlement de la Formule 1, qui va intervenir l’an prochain de manière très importante.

Le Monégasque a débuté la saison 2022 avec le package de référence au volant d’une F1-75 redoutable, mais Red Bull a comblé son retard initial pour remporter facilement les deux titres face à la Scuderia. Après une saison 2023 de tous les records, Leclerc pensait alors qu’il faudrait attendre 2026 pour voir une défaite de Max Verstappen.

"Eh bien, j’avais clairement tort, et c’est pourquoi je n’utiliserai probablement plus le mot impossible" a déclaré Leclerc. "McLaren nous a tous prouvé que nous avions tort. Je pense qu’ils ont été la grande surprise de cette année."

"Nous pensions tous que, comme c’était la dernière année de ces règlements de Formule 1, tout le monde serait plus proche, ce qui a été le cas pour Red Bull, Mercedes et nous-mêmes. Mais McLaren semble avoir trouvé quelque chose que nous n’avons pas trouvé, et je leur dirai qu’ils ont fait un travail incroyable."

"C’est maintenant à nous de faire mieux et d’essayer de les rattraper, mais évidemment, il est un peu tard maintenant. Ils ont connu des hauts et des bas assez importants dans le championnat, et cette année, ça va être difficile. Nous allons continuer à nous concentrer sur la victoire dès que possible, puis nous réfléchirons à ce qu’ils disent."

Malgré des déceptions pour Ferrari sur cette réglementation, Leclerc est heureux que la Scuderia soit restée une équipe d’innovation, saluant les ingénieurs du team : "Il est vrai que le paddock est un monde très petit, d’une certaine manière, et il est évident que chaque année, certains mécaniciens [et] ingénieurs passent d’une équipe à l’autre."

"On entend donc des choses, cela nous donne une direction, puis on commence à réfléchir à la manière dont ils peuvent y parvenir. Vous aussi [les médias] jouez un rôle important en essayant de trouver des réponses pour nous, ce qui nous donne des indices."

"Mais notre travail principal consiste à essayer d’anticiper cela, d’être au fait de ces choses et d’être les premiers à mener le développement dans un domaine qui n’a jamais été exploré auparavant, car si vous vous contentez de suivre, vous finirez par être les seconds."

"Je dirais donc qu’il n’y a pas beaucoup d’énergie, mais quand vous avez, surtout à la fin d’une époque, une équipe qui fait un tel pas en avant comme l’a fait McLaren, il est évident que toutes les équipes essaient de comprendre ce qui se passe et ce qui leur a permis d’être si dominantes cette année."