Pourquoi Verstappen veut revenir à des F1 comme celles de 2010

Max Verstappen est convaincu que la clé pour une meilleure F1 serait de revenir en arrière sur un point très précis : le poids des monoplaces. Selon le pilote Red Bull, les dernières monoplaces intéressantes étaient celles de 2010, avec une largeur moindre et moins d’appui. Mais il craint que ce ne soit possible qu’avec une réglementation moteur différente.

"Le plus important, ce sont des voitures plus légères, plus petites" a déclaré le quadruple champion du monde. "Mais cela n’est vraiment possible qu’en modifiant la réglementation relative aux moteurs."

"À l’heure actuelle, les moteurs sont très efficaces, mais ils sont également assez volumineux. Cela allonge la voiture, qui nécessite davantage de refroidissement, ce qui la rend assez imposante."

"Je pense que si nous pouvions obtenir un type de voiture similaire à celles de 2010, voire d’avant, ce serait bien, car je pense que cela améliorerait les courses. Mais en fin de compte, ce n’est pas moi qui décide."

Red Bull doit relever un défi supplémentaire et lancer son propre moteur la saison prochaine, mais Verstappen a refusé de se laisser entraîner à placer des attentes sur Red Bull, car de nombreuses inconnues subsistent quant à la hiérarchie pour la saison prochaine.

"C’est une grande interrogation, c’est certain, mais honnêtement, je pense que peu de gens peuvent affirmer aujourd’hui ’oui, nous allons être vraiment très bons’. Il n’y a aucune garantie. Je sais que ce que nous faisons est un défi de taille, d’autant plus que nous apportons notre propre moteur, mais c’est aussi un défi très excitant."

"Cela nous donne également la meilleure opportunité d’être compétitifs au lieu de dépendre d’un autre constructeur automobile qui est prêt à nous fournir un moteur. Les réglementations sont si complexes que, bien sûr, le moteur va être extrêmement important, mais il faut aussi s’assurer de construire une bonne voiture."

"Je pense que les premières courses seront très difficiles pour tout le monde, car il faudra tout intégrer parfaitement, du groupe motopropulseur à la voiture et au comportement général, mais j’espère que cela donnera lieu à des courses intéressantes."