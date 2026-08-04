Antonelli, le meilleur pilote de F1 ? Norris et Verstappen lui tressent des louanges

La première moitié de saison s’est refermée avec le Grand Prix de Hongrie. Quel bilan peut-on en tirer ? Bien évidemment, chacun aura en tête le nom de Kimi Antonelli : pour sa deuxième saison en F1, le pilote Mercedes compte 50 points d’avance sur Lewis Hamilton, et même 59 sur George Russell, la grande déception peut-être de cette première moitié de saison. Mais qui a vraiment, dans le paddock, réalisé la meilleure performance personnelle ?

Les journalistes ont posé la question aux trois premiers du dernier Grand Prix avant la pause. À commencer par son vainqueur, Lando Norris. Le champion du monde a excellemment performé sur le Hungaroring, en signant le doublé pole-victoire. Mais comment juge-t-il ses performances depuis Melbourne ? Qui a été le meilleur du plateau selon lui ?

"Nous allons probablement tous nous citer nous-mêmes. On ne peut pas vraiment comparer ce genre de choses. On ne peut pas vraiment comparer les équipes entre elles."

"Il faut citer Kimi, pour l’ensemble de son œuvre. Ils ont une excellente voiture, et il a fait un travail incroyable, en battant son coéquipier de manière convaincante chaque week-end. Donc, quand on parle d’un championnat, il faut reconnaître le mérite de Kimi."

"Mais, vous savez, quand j’ai une bonne voiture comme en ce moment, j’ai l’impression que personne ne va me battre. Nous allons donc probablement tous nous citer les uns les autres, mais cela dépend simplement du niveau de la voiture et de ce genre de choses. Vous avez probablement devant vous trois des meilleurs pilotes de Formule 1."

"Il y en a encore beaucoup d’autres, mais c’est impossible de vraiment comparer. Tous ceux qui sont assis ici font un travail incroyable et tirent probablement le maximum de la voiture, et c’est tout ce que l’on peut demander."

Max Verstappen essaie quant à lui de survivre avec une Red Bull parfois rétive ; et il se surprend lui-même par ses performances, comme sur le Hungaroring où il a fini 2e. Juge-t-il aussi Andrea Kimi Antonelli comme le meilleur du plateau depuis le début d’année ?

"Oui, je suis d’accord avec la majeure partie de ce que Lando a dit. Aux avant-postes, Kimi a fait du très bon travail. Vraiment fort, vraiment solide, il est le plus fort de l’équipe. S’il continue sur cette lancée... bien sûr, il a aussi été très malchanceux parfois, ce qui est un peu dommage... mais pour un jeune de 19 ans, jusqu’à présent, il a été d’une solidité à toute épreuve. C’est vraiment impressionnant à voir de l’extérieur."

"Pour moi, ça a certainement été un peu la jungle cette année, mais j’essaie juste d’en profiter là où je peux. Bien sûr, quand la voiture est un peu plus agréable à piloter, on peut en profiter un peu plus, même si, la plupart du temps, on n’en profite pas vraiment. Mais cela a plus à voir avec d’autres choses, vous savez, quand on est un peu à court de batterie."

"Mais, oui, dans l’ensemble, c’est une très belle performance de Kimi. C’est agréable à voir. Kimi, c’est avant tout un gars sympa et un pilote très fort, c’est donc une bonne combinaison."

Kimi Antonelli, le principal intéressé, ne rougit pas trop à entendre les compliments de ses illustres pairs ! Restant modeste, l’Italien ne s’emballe pas du tout et reste ainsi fidèle à sa réputation.

"Eh bien, je n’aime pas vraiment juger, mais j’ai le sentiment d’avoir fait une bonne première moitié de saison. Mais, comme Lando et Max l’ont dit, il est vraiment difficile de comparer les voitures entre elles."

"Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que j’atteigne leur niveau, à Lando et Max. J’ai le sentiment de faire du très bon travail, mais il reste encore un long chemin pour atteindre leur niveau. Il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir."