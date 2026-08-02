Piastri a ’beaucoup appris’ avec un début de saison ’en dents de scie’

Après avoir lutté pour le titre de champion du monde de Formule 1 en 2025 jusqu’au tout dernier tour de la saison, Oscar Piastri a dû se contenter d’objectifs moins élevés en 2026. Le pilote McLaren F1 a payé évidemment le recul de son équipe dans la hiérarchie avec le nouveau règlement lancé en Formule 1, mais aussi ses propres performances, clairement en deçà de celles de son équipier, Lando Norris, depuis le début de l’année.

Entre problèmes mécaniques et erreurs de pilotage, l’Australien a dû se contenter d’accessits, parfois de podiums, mais n’a pas joué la victoire, à l’exception du Grand Prix de Hongrie, qu’il a mené avant de se faire passer par un Norris plus rapide. Mais il assure que ces montagnes russes de réussite peuvent lui être bénéfiques.

"Définitivement en dents de scie" déclare Oscar. "Je pense que notre niveau général de performance n’a pas été tout à fait là où nous voulions qu’il soit, évidemment. Nous sommes passés près de quelques victoires et avons obtenu quelques podiums, ce qui a été bien."

"Mais nous avons évidemment placé la barre très haut l’année dernière. Nous avons également eu notre lot de problèmes, qu’il s’agisse de courses difficiles ou de soucis de fiabilité. Donc définitivement des hauts et des bas."

Les hauts évidents incluent le Japon et Miami, où il est monté sur le podium, mais le pilote au numéro 81 affirme que plusieurs autres résultats lui ont aussi permis de tirer des points positifs, même s’ils n’ont pas débouché sur un podium.

"En termes de résultats, le Japon et Miami ont été deux bons week-ends. Je pense que l’Autriche a également été un bon week-end. Le résultat était raisonnable, avec la quatrième place, mais aussi en termes de redressement depuis Barcelone et de la façon dont j’ai ressenti le déroulement du week-end."

"Barcelone a été définitivement l’un des week-ends les plus difficiles de l’année, et j’ai dû beaucoup apprendre de celui-ci et m’améliorer pas mal, et j’ai l’impression qu’en Autriche c’était vraiment bien : rebondir et mettre en pratique une partie de cet apprentissage."

"Je pense que les bons résultats ont été une chose, mais j’ai l’impression d’avoir aussi beaucoup appris sur la façon dont je peux m’améliorer en tant que pilote, même si les résultats ne le montrent pas toujours."

Au même stade de la saison en 2025, Piastri comptait six victoires, contre aucune cette année : "Les enjeux ne sont pas aussi élevés pour le moment qu’ils ne l’étaient, surtout par rapport à l’année dernière."

"Évidemment, vous essayez toujours de faire de votre mieux absolu et d’obtenir le meilleur résultat possible, mais il y a un peu moins de pression, ce qui signifie que vous êtes capable d’essayer de nouvelles choses et d’expérimenter un peu plus, et de voir comment vous pouvez vous améliorer."

Cela va de pair avec les nouvelles réglementations de châssis et de moteur introduites par la Formule 1 pour la saison 2026. Il y a eu beaucoup à comprendre tout au long de la première moitié de la saison, et cela oblige les pilotes à sortir de leur zone de confort.

"Je pense que cet ensemble de règles est tout simplement très différent à bien des égards. Lors des précédents changements de réglementation, les voitures elles-mêmes changeaient pas mal, en termes de quantité d’appui aérodynamique qu’elles avaient ou de la façon dont elles généraient cet appui."

"Mais ce changement de réglementation a été comme un changement complètement fondamental dans la façon dont vous pilotez une voiture de course, à certains égards. Cela a été une énorme remise à zéro pour nous, pour moi aussi. J’ai dû aborder les choses de manières différentes et changer la façon dont je gère certaines choses."

Il y a encore des tas de leçons à tirer pour un pilote qui n’en est encore qu’à la moitié de sa quatrième saison en Formule 1 : "Nous devons trouver tellement de nouvelles choses et de nouvelles façons d’extraire de la performance de la voiture et de nous-mêmes."

"C’est assez facile de simplement s’installer dans son rythme habituel et de faire les choses que l’on a toujours faites, mais cela ne fonctionne pas toujours dans ces voitures, je pense que Barcelone en était définitivement un exemple. En Autriche, j’ai eu l’impression de devoir vraiment me dépasser un peu plus et d’essayer de nouvelles choses, et simplement d’aborder le pilotage d’une manière légèrement différente."

"Chaque voiture va avoir besoin de choses légèrement différentes sur la façon d’aller vite, et j’ai l’impression que lors des dernières courses avant la pause, j’ai définitivement découvert de plus en plus comment la voiture doit être pilotée, comment elle fonctionne, comment aller vite avec elle, ce qui n’est pas toujours la chose la plus évidente ou la plus naturelle."

Cette adaptation continue ne se produit pas seulement à l’intérieur du cockpit, c’est un effort avec l’équipe qui se joue, et c’est le cas aussi à travers tout le paddock alors que tout le monde s’adapte à la nouvelle ère.

"Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès depuis le début de la saison avec ces voitures. Que ce soit nous en tant que pilotes qui nous y habituons, ou grâce au travail qui a été accompli par les pilotes, les écuries, la FIA et la F1 pour les peaufiner et les améliorer au fur et à mesure de l’année. Cependant, en regardant en arrière à mi-parcours, nous avons encore du travail à faire."

"Bien que nous ne puissions pas simplement rendre la réglementation et la course exactement comme nous le souhaitons en tant que pilotes, car cela pourrait rendre les choses assez ennuyeuses pour tous les autres, il y a encore des ajustements que nous pouvons faire pour nous améliorer à partir d’où nous sommes actuellement. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire pour la seconde partie de la saison et jusqu’à l’année prochaine."

"En ce qui concerne la F1 en tant que sport, nous avons vu, surtout lors des dernières courses qui se sont jouées à guichets fermés, que le sport est dans une très bonne position. Vous pouvez le voir à travers les fans, à travers nos partenaires commerciaux, et l’augmentation générale de l’intérêt pour le sport dans tous les domaines."

L’Australien se dit confiant pour l’évolution de McLaren cette année et après. Un travail acharné est en cours à Woking pour apporter la fin du package lancé en Hongrie, pour continuer à comprendre la voiture et pour appliquer toutes les leçons au programme pour les prochaines saisons.

"Cela me donne de la confiance. Quand on regarde l’expérience précédente de ce que nous avons pu accomplir en tant qu’équipe, et la façon dont nous avons pu progresser tout au long de l’année, c’est bien."

"En 2023, nous étions dans une position bien pire que celle où nous sommes actuellement, et nous avons pu vraiment remonter dans le classement pour nous battre pour des podiums.

"La façon dont Lando et moi avons travaillé ensemble pendant cette période pour essayer de nous concentrer sur le fait de rendre la voiture rapide, afin de pouvoir ensuite nous battre pour les résultats que nous voulions, n’a pas changé."

"C’est toujours solide, avec des conversations productives ensemble et avec l’équipe, nous poussons tous vers le même objectif. J’ai l’impression que pour ma part, je l’ai déjà vu se produire plus d’une fois. Je pense que c’est une vraie force de l’équipe."

"Oui, les choses sont différentes, les voitures sont différentes, peut-être que la façon dont nous franchirons cette étape sera différente. Mais nous avons déjà franchi cette étape auparavant, et je suis convaincu que nous pouvons le refaire. Nous sommes très conscients de là où nous nous situons."

"Nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait qu’il nous manque de la performance, et nous voulons vraiment aller la chercher. Nous avons de bonnes idées sur la façon dont nous pouvons le faire. Et je pense que tout le monde a faim de revenir là où nous étions et de goûter à nouveau à ce succès."

Continuer sur la courbe ascendante reste l’objectif de Piastri pour la fin de saison, avec l’espoir d’ajouter au moins un succès à son palmarès.

"Je pense que pour moi-même, il s’agit toujours d’essayer de m’améliorer et d’essayer d’apprendre plus de choses. Je pense que tout ce que je peux apprendre et qui va m’aider lorsque nous serons à nouveau dans une position plus forte ne sera qu’une bonne chose."

"En termes de résultats, j’aimerais pouvoir me battre à nouveau pour des victoires, comme je l’ai fait au Hungaroring. Si nous pouvons commencer à nous battre pour des victoires, alors nous pourrons commencer à penser à ce que nous pouvons accomplir dans le championnat."

"Mais avant tout, nous devons simplement nous assurer de tirer le meilleur parti de la voiture et de nous-mêmes chaque week-end. Ensuite, si nous avons la voiture pour pouvoir gagner, alors nous pourrons essayer de gagner."