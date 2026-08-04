Mercedes F1 est résignée, des pénalités moteur semblent inévitables

Leader du Championnat du monde des constructeurs à mi-saison avec 72 points d’avance, Mercedes domine globalement l’exercice 2026 en Formule 1. Mais derrière ces résultats solides se cache une fragilité : la fiabilité. Entre abandons liés au groupe propulseur, problèmes de déploiement de l’énergie et consommation accélérée des éléments mécaniques, l’écurie allemande estime désormais qu’il sera très difficile d’éviter des pénalités sur la grille de départ pour ses deux pilotes, Kimi Antonelli et George Russell, d’ici la fin du championnat.

Si Mercedes occupe la première place du classement des constructeurs, la campagne 2026 n’a pas été un long fleuve tranquille sur le plan technique. Les deux pilotes de Brackley, qui se battent également pour le titre pilotes - Antonelli mène avec 219 points tandis que Russell accuse un retard de 59 unités au troisième rang - ont déjà payé un lourd tribut aux ennuis de fiabilité.

George Russell a notamment abandonné à Montréal à la suite d’une défaillance de la batterie, avant de rencontrer plusieurs problèmes de déploiement de l’énergie sur les circuits très exigeants de Silverstone et de Spa-Francorchamps. Plus récemment, lors du Grand Prix de Hongrie, le Britannique a dû monter le dernier moteur autorisé par le règlement après avoir subi une fuite d’eau en Q3.

Kimi Antonelli n’a pas été épargné non plus, même si son bilan reste un peu moins lourd. Le leader du championnat a abandonné à Barcelone à cause d’un problème de batterie, avant de voir sa course à Silverstone compromise par une défaillance de son protège-roue, qui l’avait relégué jusqu’à la 15e place.

Selon Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes F1, ces multiples problèmes ont coûté très cher à l’équipe.

Le dirigeant estime que cela a laissé échapper "une centaine de points environ" en raison de ses soucis de fiabilité.

Alors que Toto Wolff espérait encore, après le Grand Prix de Hongrie, pouvoir terminer la saison sans pénalité moteur, Bradley Lord se montre désormais beaucoup moins optimiste.

"Quand on regarde le nombre de composants que nous avons utilisés pendant cette première moitié de saison, il est presque inévitable qu’à un moment donné nous devions prendre des pénalités," reconnaît-il.

"C’est quelque chose que notre équipe stratégie et les ingénieurs de Brixworth vont analyser afin de déterminer la meilleure approche pour le reste de la saison, mais il sera réaliste­ment très difficile d’aller jusqu’au bout du championnat avec le matériel dont nous disposons actuellement."

L’enjeu est de taille, puisque chaque changement supplémentaire d’élément du groupe propulseur au-delà du quota réglementaire entraîne des pénalités sur la grille de départ, un handicap qui pourrait peser lourd dans la lutte pour les deux championnats.

Interrogé sur la possibilité que les deux pilotes soient concernés, Lord n’a guère entretenu le suspense.

"Oui... Il nous reste encore une demi-saison à disputer."

"Kimi utilise actuellement son quatrième jeu de composants, le prochain entraînera des pénalités. George est sur son troisième jeu après seulement la première moitié de la saison, sauf pour le V6, il en est à quatre. Donc oui, les probabilités et les calculs indiquent que tous les deux devront, à un moment ou à un autre, écoper d’une forme de pénalité. Reste à déterminer son ampleur."

Cette perspective complique un peu plus la seconde moitié du championnat pour Mercedes. Si Antonelli conserve une confortable avance de 50 points sur Lewis Hamilton, deuxième du classement, et de 59 unités sur Russell, l’écurie allemande devra désormais choisir avec soin le moment où ces pénalités seront le moins pénalisantes. Toto Wolff avait évoqué Monza pour Antonelli mais l’équipe peut-elle décemment compromettre ainsi le Grand Prix à domicile du héros local ?