Transformer chaque Grand Prix F1 en week-end sprint, la proposition choc de Briatore

Alors que la Formule 1 cherche encore le meilleur équilibre entre spectacle sportif, contraintes logistiques et intérêts des équipes, Flavio Briatore propose une révolution du format des week-ends de Grand Prix. Le conseiller exécutif d’Alpine estime que les séances du vendredi ne répondent pas suffisamment aux attentes du public et souhaite voir une course sprint organisée lors de chaque manche du championnat.

Depuis son introduction en 2021, le format sprint n’a cessé d’évoluer. Initialement testé lors de trois Grands Prix, à Silverstone, Monza et Interlagos, il avait alors pour objectif de déterminer la grille de départ de la course principale du dimanche.

Le concept a depuis été profondément modifié. La course sprint est désormais une épreuve indépendante attribuant des points aux huit premiers, sans influencer directement la qualification du samedi après-midi. Le calendrier actuel prévoit six week-ends sprint par saison, une formule que Briatore juge encore trop limitée.

Pour lui, la Formule 1 doit aller beaucoup plus loin et proposer davantage d’action aux spectateurs présents sur place comme devant leur écran.

"Je pense que nous avons besoin des courses sprint. Si c’était moi, il y en aurait une à chaque course, car nous devons donner davantage aux spectateurs," explique Briatore dans un entretien accordé à The Race Business.

Selon lui, le problème principal réside dans l’utilisation actuelle du vendredi, souvent consacré aux réglages et à la collecte de données plutôt qu’à une véritable confrontation sportive.

"Nous ne faisons rien pour le spectateur, car le vendredi matin est uniquement technique. Vous faites deux tours, vous rentrez aux stands, et les gens ne sont pas là," estime-t-il.

Briatore considère que les séances d’essais libres ne permettent pas toujours de créer un intérêt immédiat pour le public, les pilotes étant avant tout concentrés sur le travail demandé par leurs ingénieurs. À l’inverse, une course sprint offrirait un enjeu concret dès le début du week-end.

"Après le samedi matin, après avoir fait les qualifications, c’est terminé et vous avez la course. Avec la course sprint, au moins vous avez deux courses, deux départs, et le pilote court pour quelque chose. Il ne roule pas uniquement pour les ingénieurs," poursuit-il.

L’Italien estime ainsi que chaque week-end devrait proposer une deuxième épreuve réellement compétitive, ce qui permettrait également aux pilotes d’être davantage exposés et aux fans de bénéficier d’un spectacle supplémentaire.

"Pour moi, ce serait 24 courses, 24 courses sprint," affirme-t-il.

Cette proposition irait cependant à l’encontre de certaines préoccupations exprimées par les équipes et les pilotes, notamment concernant l’augmentation du risque d’accidents et la charge de travail déjà importante imposée par un calendrier record.

Depuis plusieurs années, la Formule 1 cherche justement à moderniser son format afin d’attirer de nouveaux publics tout en conservant son ADN. Les courses sprint constituent l’un des outils privilégiés par la discipline, mais leur multiplication reste un sujet de débat.

La position de Briatore est claire : les vendredis doivent devenir davantage qu’une journée de préparation technique. Pour lui, la priorité doit être donnée au spectacle et à l’engagement sportif. Un conseil que devrait suivre la F1 pour 2027 : les rumeurs évoquent un passage à 9 voire 12 Sprints pour l’an prochain. Il faudra attendre le calendrier (vers la fin septembre) pour en avoir le cœur net !