Steiner demande de la clémence pour Vowles même si Williams F1 ’fait marche arrière’

Günther Steiner ne pense pas qu’il faille juger James Vowles trop vite chez Williams F1, en dépit de la saison catastrophique que vit l’équipe de Grove en 2026. L’ancien patron de Haas F1 a fait référence aux propos du directeur de Williams, qui avait dit en Australie qu’il avait dans sa boîte mail toutes les étapes à franchir pour remettre la voiture au poids et la faire progresser.

Après un nouvel aileron en Hongrie, l’équipe va réduire le poids de la FW48 aux Pays-Bas, et finira sa dernière évolution majeure avec un package presque entièrement revu en Azerbaïdjan.

"Même si je pense qu’il ne fait pas du bon travail, je pense qu’il faut au moins lui laisser le temps de lire tous ses e-mails, qu’il a reçus au début de l’année" a plaisanté Steiner. "Il sait quoi faire. Il n’a juste pas eu le temps de les lire. Alors, laissez-le lire ses e-mails."

"Qu’il trouve une solution d’ici la fin de l’année. S’il n’a pas traité tous les e-mails d’ici la fin de l’année, alors il faut le laisser partir" poursuit l’Italien, qui estime une deadline pour juger Vowles. "Je pense que c’est le début de la saison prochaine, si c’est la même chose que cette saison."

"Je pense que ces e-mails sont allés dans les spams, ou ont été supprimés, et qu’il devra partir à ce moment-là. Si cela continue comme actuellement, après cinq ou six courses l’année prochaine, il y aura des changements. Vous avez eu assez de temps pour lire vos e-mails et améliorer les choses. Et si vous ne l’avez pas fait, alors vous êtes dehors."

Comme Vowles l’a dit, Steiner n’imagine pas que la seule grosse évolution prévue sur la monoplace suffira à la faire terminer dans les points de manière régulière.

"Je pense qu’ils ont une grande chance de glaner deux points par-ci, deux points par-là pour atteindre 11 points, parce que je ne pense pas que Williams va engranger plus de points."

L’ancien patron de Haas a reconnu être déçu par les performances de Williams : "Ils nous avaient promis au début de la saison ’nous serons de retour, nous savons exactement quoi faire’. Et vous savez quoi ? Ils font marche arrière au lieu d’avancer en ce moment."

Steiner n’est pas la seule personne inquiète pour la suite de la saison de Williams. Surclassé en qualifications par Aston Martin en Hongrie, Alex Albon a reconnu que le package d’améliorations de l’AMR26 était ce que Williams pouvait espérer de mieux à Bakou fin septembre.

"Je ne sais pas quel genre d’amélioration Aston a apporté, mais je ne pouvais que rêver de ça. Nous ne pouvions que rêver d’une amélioration pareille, le gain net était-il, possiblement, d’une seconde et demi, deux secondes ? Bravo à eux" a reconnu Albon.

"Nous allons me battre avec eux sur certaines courses uniquement en raison de la vitesse en ligne droite, mais je peux vous dire que dans les virages, ils sont considérablement plus rapides que nous. Cela fait ouvrir les yeux parce que, pour nous aussi, nous savons ce qu’est notre amélioration pour Bakou. Ce n’est pas ça. Nous avons donc du travail à faire."