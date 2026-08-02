Red Bull a rattrapé une seconde de retard en une demi-saison... sans être satisfaite

Red Bull a lancé son année 2026 de manière extrêmement compliquée mais a progressivement retrouvé des couleurs au fil des onze premières manches de la saison. Si l’écurie de Milton Keynes a considérablement réduit son retard sur les équipes de tête grâce à plusieurs vagues d’évolutions, Laurent Mekies estime néanmoins que le travail est loin d’être terminé. Pour le directeur de l’équipe, la seule référence reste la victoire, et les podiums réguliers ne sauraient constituer une fin en soi.

Lorsque la saison a débuté, Red Bull accusait plus d’une seconde au tour de retard sur les meilleurs. Une situation particulièrement préoccupante pour une équipe habituée à jouer les premiers rôles.

Depuis, les progrès ont été tangibles. Le package d’évolutions introduit à Miami a permis de réduire de moitié cet écart, tandis que les nouveautés apportées en Autriche ont encore permis de grappiller plusieurs dixièmes.

À Budapest, toutefois, Red Bull semblait être la quatrième force parmi les équipes de pointe. Ni Max Verstappen ni Isack Hadjar ne se sont montrés satisfaits de l’équilibre ni du comportement de la RB22 tout au long du week-end.

Verstappen s’est notamment montré très critique après sa sortie de piste en fin de qualifications, expliquant que l’ensemble de sa monoplace s’était progressivement dégradé au fil du week-end en raison d’une perte de performance aérodynamique que l’équipe ne parvenait pas totalement à expliquer.

Le dimanche, le quadruple champion du monde est toutefois parvenu à réaliser une course solide et a décroché la deuxième place, profitant d’une prestation imparfaite de Ferrari ainsi que de l’abandon d’Oscar Piastri sur sa McLaren.

Malgré cette performance, Red Bull n’a encore jamais disposé cette saison de la voiture la plus rapide en rythme pur. Même avec une exécution parfaite sur le plan stratégique et opérationnel, la victoire reste encore hors de portée.

Verstappen reconnaît d’ailleurs une amélioration globale, tout en restant fidèle à son approche pragmatique.

"Cela a été difficile. Globalement, cette première moitié de saison a été très difficile," résume le Néerlandais.

"Il y a eu de bons moments, quelques moments particulièrement positifs, mais dans l’ensemble cela a été compliqué. Je pense que nous devons être plus solides, plus complets, afin de vivre des week-ends plus simples. Et, en plus de cela, nous devons encore trouver davantage de performance."

"Au final, c’est aussi simple que cela. Nous devons trouver davantage de performance et, en parallèle, éliminer les problèmes que nous rencontrons actuellement avec notre package."

Laurent Mekies reconnaît volontiers que Red Bull a réalisé un travail considérable depuis les premiers Grands Prix de la saison. Le Français rappelle qu’au lancement du championnat, l’écart dépassait largement la seconde au tour, alors qu’il oscille désormais entre trois et quatre dixièmes selon les circuits.

Même si le comportement parfois imprévisible de la RB22 continue de poser problème, les évolutions semblent confirmer que l’équipe suit la bonne direction.

Pour autant, Mekies refuse de considérer cette remontée comme un motif de satisfaction.

"Comme Max et toute l’équipe le disent toujours, nous ne sommes là pour rien d’autre que gagner des courses," affirme-t-il.

"Je veux encore profiter de l’occasion de ce mini-bilan pour féliciter nos équipes côté châssis et côté groupe propulseur, parce que réussir à passer d’un retard de 1,2 seconde à seulement trois dixièmes à la mi-saison, avec un niveau de concurrence aussi élevé, représente un énorme travail."

Mekies rappelle également que le contexte de départ n’était pas favorable.

"Vous, les médias, avez souligné où nous avions commencé la saison, et nous savons très bien où nous étions et pourquoi nous étions dans cette situation. Si l’on remet les choses en perspective avec l’effort fourni en fin d’année dernière et les aventures que nous avons connues du côté du groupe propulseur, je dois dire que tout le monde, aussi bien sur le châssis que sur le moteur, a contribué aux gains de performance apportés par les évolutions."

Mais ces progrès ne sont pas uniquement le fruit des nouvelles pièces installées sur la monoplace.

"D’autres gains de performance proviennent aussi de l’immense travail réalisé en coulisses. Nos 2000 collaborateurs ont travaillé pour améliorer chaque domaine en termes d’exploitation, même ceux dont on ne parle jamais."

"C’est ce qui nous a permis de revenir dans une position où nous nous battons désormais pour le podium à chaque course."

"Ne comptez donc pas sur moi pour dire que nous sommes satisfaits, parce que nous ne le sommes pas. Nous ne serons satisfaits que lorsque nous retrouverons une voiture capable de gagner des courses à la régulière, uniquement grâce à sa performance."