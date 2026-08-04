Red Bull en difficulté ? Verstappen rejette l’idée d’une équipe en reconstruction

Après une période agitée marquée par le départ de Christian Horner, l’arrivée de Laurent Mekies à la direction de l’équipe et plusieurs changements au sein de son organigramme technique, Red Bull est souvent décrite comme une écurie en pleine reconstruction. Une analyse que Max Verstappen refuse toutefois de partager. Pour le quadruple champion du monde, la structure de Milton Keynes reste solide et traverse simplement une phase d’ajustements nécessaires après plusieurs années de domination.

Red Bull n’est effectivement plus l’équipe ultra-dominante qui a permis à Verstappen de décrocher quatre titres mondiaux consécutifs. Après avoir remporté six championnats constructeurs, l’écurie autrichienne doit désormais composer avec une concurrence beaucoup plus forte et un environnement interne différent, notamment depuis la fin de l’ère Horner.

Cette période de transition a alimenté de nombreuses interrogations autour de l’avenir de Red Bull, mais aussi sur celui de Verstappen lui-même, régulièrement cité parmi les possibles candidats à un départ si la situation venait à se dégrader.

Le pilote néerlandais estime cependant que la situation est largement exagérée et rappelle que les mouvements de personnel font partie du fonctionnement normal de la Formule 1.

"Je ne parlerais pas de reconstruction," affirme Verstappen. "Il n’y a rien à reconstruire réellement, parce qu’il existe une structure très solide dans l’équipe qui continue de fonctionner."

Pour le champion du monde, les départs enregistrés ces derniers mois n’ont pas remis en cause les fondations de l’équipe.

"Ce n’est pas comme si quelques personnes étaient parties et que plus personne ne savait quoi faire. Je ne considère donc pas cela comme une reconstruction. C’est simplement du réglage fin."

Alors que certains observateurs décrivent une période délicate pour Red Bull après plusieurs années au sommet, Verstappen assure que cette phase de transition ne change pas son implication dans le projet.

Le Néerlandais rappelle qu’il connaît peu d’autres environnements en Formule 1, puisqu’il a toujours évolué sous l’étiquette Red Bull depuis son arrivée dans la discipline, d’abord chez Toro Rosso puis avec l’équipe principale à partir de 2016.

Malgré les difficultés actuelles et les nombreuses spéculations concernant son avenir, Verstappen affirme conserver une relation particulière avec son équipe.

"Comme je l’ai dit, c’est comme une deuxième famille pour moi, donc j’apprécie de travailler avec beaucoup de personnes ici," explique-t-il.

"Je veux toujours le meilleur. Ils veulent toujours le meilleur, et nous essayons constamment de faire tout ce que nous pouvons pour atteindre quelque chose qui se rapproche de la perfection."

Mais Verstappen reconnaît que retrouver le sommet dans le contexte actuel de la Formule 1 représente un défi considérable.

"Oui, c’est difficile. C’est un environnement extrêmement compétitif, la Formule 1. Et cette année nous avons un double défi avec notre propre moteur à exploiter et à développer."