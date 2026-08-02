Quelle ancienne F1 les jeunes pilotes aimeraient tester ?

Les pilotes de F1 ont été interrogés sur les anciennes voitures de Fernando Alonso qu’ils aimeraient essayer, alors que le double champion du monde a lui-même piloté plusieurs fois ses anciennes monoplaces. Il avait notamment pu tester sa Renault R25 à Abu Dhabi il y a une poignée d’années, et aime pouvoir rouler dans d’anciennes monoplaces de Formule 1.

Oscar Piastri a pu tester d’anciennes monoplaces de McLaren, notamment celle avec laquelle Alonso a fait la saison 2007, et il est satisfait d’avoir pu tester des monoplaces qui sont celles dont il se rappelle quand il était enfant.

"J’ai piloté la voiture de Fernando de 2007, et j’ai eu la chance de piloter celle de Lewis de 2008 en début d’année. J’ai beaucoup apprécié l’expérience, c’est tout ce que je peux dire. C’est tout simplement une autre époque. Ces voitures sont si légères et le bruit qu’elles produisent, surtout à cette époque-là, est assez incroyable" a déclaré Piastri.

"Les voitures d’aujourd’hui sont bien sûr toujours très rapides, mais quand on a grandi en regardant ça à la télévision et en écoutant ce bruit, il y a indéniablement aussi une part de nostalgie. C’est à cette époque que j’ai commencé à suivre la Formule 1."

"Je pense que les voitures avec lesquelles on a grandi semblent toujours plus cool, qu’elles le soient réellement ou non. Après avoir piloté les voitures de 2007 et 2008, j’avais un grand sourire aux lèvres en descendant du volant."

Oliver Bearman a récemment essayé une Lotus d’Ayrton Senna à Silverstone, et il a lâché quelques larmes de joie, mais la question portant sur les voitures d’Alonso, il n’a pas eu l’occasion d’en essayer : "J’ai eu la chance de piloter mon ancienne voiture."

"Elle n’est pas aussi ancienne que celle de Fernando, mais c’est la Formule 1 de l’année dernière. Et c’était vraiment sympa. J’ai beaucoup apprécié. C’était vraiment agréable de revenir. Si je pouvais piloter n’importe laquelle des voitures de Fernando, je les piloterais toutes, pour être honnête."

"Je trouve que toutes ses anciennes voitures sont vraiment géniales : ses Ferrari, ses Renault, mais aussi ses McLaren. Il a aussi des voitures de série plutôt sympas, donc je ne suis pas vraiment difficile. Si ça appartient à Fernando, je serais ravi de l’essayer, s’il le souhaite."

Isack Hadjar aimerait quant à lui tester des voitures de la génération 2017-2021, qui étaient les dernières avec des roues de 13 pouces, et s’il devait choisir une voiture d’Alonso, il opterait pour la première Ferrari de l’Espagnol.

"Probablement les voitures d’il y a six ans. Je pense que c’étaient les voitures les plus rapides de tous les temps, donc sans doute celle de Lewis. Ce serait vraiment génial. Et celle de Fernando quand il était sur le point de remporter le titre en 2010. Donc, la Ferrari de 2010" a conclu le Français.