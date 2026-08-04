Un Hamilton ’en grande forme’ est salué pour avoir ’remonté la pente’

La victoire de Lewis Hamilton à Barcelone et plus globalement ses bons résultats cette saison ont rassuré de nombreux observateurs, après une année 2025 durant laquelle il a peiné à lancer ses débuts avec la Scuderia. Remis sur la trajectoire du succès, le septuple champion du monde ressemble davantage au pilote qu’il était chez Mercedes F1, et c’est aussi le constat que font d’anciens pilotes.

Ancien pilote Ferrari, et vainqueur pour le compte de la Scuderia, Gerhard Berger ne cache pas qu’il soutient Hamilton, et qu’il était particulièrement satisfait de le voir gagner en Espagne.

"De manière générale, nous sommes tous tellement heureux quand nous voyons une Ferrari gagner. Ferrari, c’est Ferrari. J’étais très heureux aussi pour Lewis, parce que pour Lewis, cela a été très difficile. Il est venu chez Ferrari et voulait répéter ses succès du passé" a déclaré Berger au site officiel de la F1.

"Soudain, il s’est retrouvé dans une situation difficile sur le plan technique, mais aussi du côté de son coéquipier, un coéquipier très rapide. Pour Lewis, l’année dernière a été très dure, mais maintenant il semble qu’il soit en train de remonter la pente."

Stefan Johansson salue en particulier la manière avec laquelle Hamilton a construit son 106e succès en carrière, tout au long d’un week-end où il se savait en capacité de dominer la course.

"Je pense que la course de Barcelone était une victoire classique de Lewis Hamilton. Il a senti qu’une victoire était possible pendant les essais, il savait qu’il pouvait peut-être y arriver, il a élaboré son plan bien avant la course, et il l’a simplement exécuté à la perfection, et c’est vraiment ce qui lui a permis de gagner" note Johansson.

"Franchement, je ne pense pas que beaucoup de pilotes auraient gagné cette course dans sa situation, mais il savait exactement ce qu’il devait faire et il l’a fait. C’est la marque d’un champion. Ce sont ces gars-là qui peuvent saisir une opportunité de 2 % et la concrétiser. Tout comme Max Verstappen."

Emerson Fittipaldi rejoint l’avis des autres pilotes et note que lui aussi avait subi les critiques sur son âge avançant : "J’étais si heureux de voir Lewis et Ferrari aller vite. Je me souviens de l’année dernière… cela m’est arrivé en IndyCar et en F1."

"Quand vous vieillissez, les gens commencent à dire ’il ne sait plus conduire’, et l’année dernière, tout le monde critiquait Lewis. ’Il ne peut pas battre Leclerc, il est trop vieux’. Maintenant, il est en grande forme. Je pense que c’est bon pour le sport, c’est bon pour les fans. Voir Ferrari gagner à nouveau, et Lewis gagner à nouveau, c’est fantastique."

"Une chose dont personne ne parle beaucoup, c’est la nouvelle voiture. Elle est plus petite, avec moins d’appui, et selon moi, cela la rend plus difficile à conduire vite. Je pense que cela fait ressortir davantage le talent."

"Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles Lewis s’est amélioré, en raison de son contrôle de la voiture, de son ressenti pour la voiture – c’est un pilote extrêmement talentueux. Il travaille pour sa deuxième année avec Ferrari, il connaît les ingénieurs et il connaît le système."

Damon Hill, de son côté, n’est pas surpris qu’une année de grande difficulté n’ait pas éteint la force mentale de son compatriote. Le champion du monde 1996 note aussi que le travail commun entre Hamilton et Ferrari a porté ses fruits.

"La crème finit toujours par surnager, n’est-ce pas ? Je veux dire, c’est quelqu’un qui... vous le coupez en deux et il y a juste écrit ’compétiteur’ de haut en bas. Il va gagner dans tout ce qu’il fait. Je ne pense pas qu’il lui soit facile de lever le pied. Il a travaillé dur durant l’hiver, clairement, et il a travaillé sur la façon dont il voulait que la Ferrari soit configurée pour lui" explique Hill.

"Ils l’ont signé, ils ont payé beaucoup d’argent pour l’avoir, alors il dit ’d’accord, je ne vais pas juste rester assis ici et faire ce que vous faites. Je vais vous dire ce que je fais, et vous allez l’adapter à mes besoins’. Le pouvoir qu’il a, la réputation qu’il a, il les met au travail pour se protéger. Il a raison de faire ça."

Thierry Boutsen s’est ajouté à la liste des observateurs impressionnés par la longévité de Hamilton : "C’est fantastique. Lewis est Lewis, et il mérite d’être au sommet. Il a été au sommet toute sa vie, puis il a souffert l’année dernière. Lewis a eu le même problème que George l’année dernière."

"La confiance en soi, la voiture qui ne marchait pas très bien, et l’accumulation de tous ces détails a fait que ça avait l’air mauvais, très mauvais, mais Lewis reste Lewis. Dès que la voiture s’améliore, il y arrive, et il a gagné la course à Barcelone. J’étais très heureux pour lui."

"Niki Lauda disait qu’on n’apprend jamais rien en gagnant. On apprend beaucoup quand on perd, parce qu’il y a beaucoup de choses que l’on doit améliorer, alors on travaille, on travaille et on travaille pour s’améliorer. Parfois, gagner n’est pas possible."

"C’est alors le moment de réfléchir à ce qui s’est passé, de s’analyser soi-même, d’analyser les problèmes de la voiture, d’analyser les problèmes avec l’équipe, la relation avec l’équipe. C’est très complexe. Une fois que vous avez surmonté cela, vous gagnez à nouveau. On ne peut pas gagner tout le temps, il y a trop de monde autour de vous pour ça !"