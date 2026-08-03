McLaren s’inquiète du retard de Piastri face à un Norris transformé

Après avoir traversé des moments de doute en début de saison 2025 avant de décrocher son premier titre mondial, Lando Norris semble avoir franchi un nouveau cap selon Andrea Stella. Le directeur de McLaren estime que les difficultés rencontrées par son pilote l’ont aidé à gagner en confiance et à mieux exploiter ses qualités, comme il l’a démontré lors de la première moitié de cette année.

La transformation de Norris depuis son sacre mondial ne passe pas inaperçue chez McLaren. Après avoir longtemps cherché la confiance nécessaire pour s’imposer au plus haut niveau, le Britannique semble désormais libéré par le poids de cette première couronne acquise lors de la dernière manche de la saison 2025 à Abu Dhabi.

Cette réussite a confirmé qu’il avait les capacités pour rivaliser avec les meilleurs, et les onze premiers Grands Prix de 2026 semblent confirmer cette évolution. Norris a pris l’ascendant sur son équipier Oscar Piastri, alors que la première partie de la saison dernière avait plutôt vu l’Australien dominer leur duel interne.

Le week-end du Grand Prix de Hongrie a parfaitement illustré cette nouvelle dynamique. Grâce aux évolutions apportées sur la McLaren MCL40, Norris a signé la pole position avant de s’imposer au Hungaroring, offrant à son équipe sa première victoire de la saison 2026 dans sa lutte pour revenir sur Mercedes.

Après son succès à Budapest, Norris a lui-même reconnu qu’il abordait désormais les courses avec davantage de maîtrise. Pour Norris, ce changement ne repose donc pas sur un seul élément, mais sur une accumulation d’améliorations personnelles et professionnelles.

Norris a également rendu hommage aux équipiers qui l’ont poussé aux limites depuis qu’il est en F1.

"De Carlos Sainz durant mes premières années à Daniel Ricciardo pour la période suivante, et maintenant Oscar, c’est auprès d’eux que j’ai le plus appris. J’ai aussi beaucoup apprécié de passer du temps avec chacun d’eux, car ce sont des personnes formidables."

"J’ai énormément apprécié ces années passées aux côtés de Carlos et de Daniel, puis, évidemment, les trois dernières avec Oscar. Il m’a poussé à un niveau incroyable, peut-être même trop à mon goût. Mais c’est ce qu’il faut en F1, c’est ce que l’on recherche. Cela a fait de moi un bien meilleur pilote, surtout l’année dernière. La rivalité est aussi la clé pour devenir une meilleure personne."

Andrea Stella observe également cette progression de Norris depuis le muret des stands. Le directeur de McLaren estime que le titre mondial a été la conséquence d’un long processus d’apprentissage mais il relève notamment celui réussi après une première partie de saison compliquée en 2025.

"J’ai été assez impressionné par la manière dont Lando a réagi après le premier tiers de la saison dernière. Il y a eu des hauts et des bas, certaines difficultés, des points d’apprentissage évidents qu’il fallait revoir et dont il fallait tirer des leçons, et il a relevé le défi."

Selon l’Italien, Norris a accepté de remettre certaines choses en question, aussi bien dans son approche que dans sa collaboration avec son entourage technique.

"Il a travaillé sur lui-même en premier lieu, avec le groupe d’ingénieurs autour de lui et tout son entourage. C’était un excellent travail de développement, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan du pilotage."

"Ce que nous voyons aujourd’hui est simplement la continuité de cette trajectoire. Lando est beaucoup plus confiant, je pense qu’il est également beaucoup plus conscient des outils dont il dispose dans son pilotage et de la manière de les utiliser."

Piastri suit désormais une trajectoire similaire

Si Norris semble avoir franchi un cap, Stella estime que Piastri traverse actuellement une phase comparable d’adaptation. L’Australien doit encore trouver ses repères avec les monoplaces 2026, caractérisées notamment par un niveau d’adhérence plus faible.

Le rapport de force interne s’est ainsi inversé par rapport au début de la saison précédente. Norris mène désormais largement les qualifications face à son équipier, avec un avantage de 11 à 4 en incluant les qualifications sprint.

Mais Stella refuse de voir cette situation comme définitive.

"Nous avons vu une excellente trajectoire de développement pour Lando, et honnêtement c’est également le cas pour Oscar."

"Oscar est encore en train de s’adapter à ces voitures 2026 avec peu d’adhérence, et il existe une opportunité de trouver davantage de performance."

"Il y a un excellent travail qui est effectué entre Oscar, son équipe d’ingénieurs et l’ensemble de son entourage. Je pense donc que nous verrons un Oscar très fort lors de la deuxième partie de la saison."