Mercedes F1 confirme qu’il n’y aura pas de consignes entre Antonelli et Russell

Mercedes F1 n’imposera aucune consigne d’équipe pour favoriser Kimi Antonelli au championnat, malgré l’avance de plus de deux victoires qu’il possède sur son équipier George Russell. Avec six victoires contre deux pour le Britannique, Antonelli est le leader incontesté de la saison, mais on a vu après deux abandons en trois courses que son avance pouvait rapidement se réduire, et c’est pour ça que l’équipe de Brackley refuse de tout miser sur un seul pilote.

Après le Grand Prix de Belgique, le directeur Toto Wolff a déclaré aux médias que l’équipe ne chercherait pas à influer sur l’ordre d’arrivée des deux monoplaces. Une philosophie confirmée par le directeur adjoint de l’équipe, Bradley Lord.

"Le principe est simple : si une Mercedes peut gagner la course, une Mercedes doit gagner la course, et c’est ce qui passe avant tout. L’équipe passe en premier, et le championnat des constructeurs est l’objectif principal de l’équipe" a déclaré Lord, qui rappelle que tout peut basculer en peu de temps.

"Nous avons vu le rapport de force basculer, jusqu’au point où je pense que vous étiez tous en train d’écrire qu’il n’y avait qu’un seul vainqueur possible pour le championnat, puis, en l’espace de trois courses, nous avons vu la situation basculer complètement dans l’autre sens. Nous sommes à la mi-saison, et il est bien trop tôt pour penser ainsi."

"Nous ne sommes pas concentrés sur le scénario du ’et si ?’. Nous voulons absolument gagner les deux championnats, et nous nous donnerons les meilleures chances d’y parvenir en amenant deux voitures à l’arrivée aussi souvent que possible, aux meilleures positions possibles, ce que nous n’avons pas réussi à faire lors de chaque course jusqu’à présent cette année."

La fiabilité a joué un rôle important dans le début de saison des deux pilotes, et Lord admet que l’équipe veut réussir à offrir de meilleures chances aux deux hommes.

"C’est donc là-dessus que nous nous concentrons : des voitures fiables, garder des voitures rapides, puis donner aux pilotes la possibilité de tenter leur chance au mieux pour gagner le championnat des pilotes."

"Mais comme je le dis, ce principe directeur demeure : si une Mercedes peut gagner, une Mercedes doit gagner, peu importe laquelle des deux voitures l’emporte. Nous ferons ce qu’il faut pour garantir que la plus rapide de ces voitures un dimanche donné puisse s’imposer. C’est la priorité pour nous."

Si l’on met de côté la Hongrie, la capacité de Mercedes à prétendre à la victoire lors de chaque week-end de course a été une source de fierté pour Lord, qui a révélé que l’équipe ne s’attendait pas à se trouver dans une position aussi dominante à mi-saison.

"Il est facile d’utiliser des mots comme ’dominante’, mais je pense que tout au long de la première partie de la saison, nous avons eu un léger avantage lors de la plupart des courses. Pas toujours par rapport à la même équipe."

"Je pense que la vraie source de satisfaction est que nous avons été au sommet et compétitifs sur chaque type de circuit et dans toutes les conditions. Cet écart a un peu fluctué, mais nous avons été en mesure d’être présents et de nous battre."

"Nous aurions été capables de gagner chacune des 10 courses, bien que cela ne se soit pas passé ainsi en raison de problèmes de fiabilité et, parfois, de la manière dont nous gérons la bataille entre nos pilotes en tant qu’équipe. Mais dans l’ensemble, nous n’abordions certainement pas Melbourne en pensant que nous serions assis à la pause estivale avec ce pourcentage de victoires."

"Pour être honnête, en interne, je pense que notre attention se porte davantage sur la centaine de points environ que nous pouvons additionner et dont nous pouvons dire que nous les avons laissés filer. C’est ce sentiment-là, c’est celui d’une opportunité manquée."

"Comment pouvons-nous régler le problème des arrivées à une seule voiture pour les transformer, de manière fiable, en arrivées avec les deux voitures ? Parce que si nous y parvenons, nous devrions être dans une position plus forte au championnat à cet égard, et cela doit être l’objectif pour la reprise après la pause estivale."