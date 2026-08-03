Red Bull est-elle ’le maillon faible’ dans les chances de Verstappen ?
C’est ce que pense Steiner, qui se méfie de McLaren F1
Günther Steiner, a qualifié Red Bull de maillon faible dans la lutte face aux autres top teams, alors qu’il pense que Max Verstappen est capable de lutter contre Mercedes, Ferrari et McLaren. L’ancien directeur de Haas F1 est en revanche convaincu que McLaren est une menace pour les autres top teams.
Selon lui, le retour en forme de McLaren, qui s’explique par un nouveau package apporté en Hongrie et dont la suite arrivera à la reprise aux Pays-Bas, est le signe que l’équipe de Woking va être dangereuse.
"Ils sont de retour dans la course, mais c’est réel" a déclaré Steiner au podcast Red Flags. "Ils sont de retour dans la course pour de vrai avec Ferrari et Mercedes."
Max Verstappen a terminé la course sur le Hungaroring à la deuxième place, au grand étonnement du Néerlandais qui a été confronté à des difficultés tout au long du week-end au volant. Mais Steiner n’est pas convaincu que Red Bull puisse maintenir sa forme jusqu’en fin de saison.
"Je pense que Red Bull est désormais le maillon le plus faible là-dedans. Red Bull peut le faire, je ne pense pas que Red Bull puisse gagner en ce moment, mais la ’Max Red Bull’... appelons-la comme ça parce qu’il réussit toujours à sortir quelque chose de son chapeau. Il était lui-même surpris de finir deuxième. Il ne savait pas comment il avait fait."
"De toute façon, nous savons comment il fait. S’il y a une opportunité, il la saisit. Mais je pense que McLaren est de retour pour être un prétendant. Mais cette année, cela change tellement. Vendredi, tout le monde pensait que Ferrari gagnerait facilement, mais c’est vendredi. On continue d’oublier que c’est ce foutu vendredi."
Steiner a également salué la récente nomination par Red Bull de Gwen Lagrue à la tête de son programme de jeunes pilotes, et il pense que le remplacement de Helmut Marko est crucial pour la suite de l’académie de jeunes pilotes de la firme.
"J’étais assez surpris qu’il quitte Mercedes. Ils ont dû lui faire une très bonne offre parce qu’il est très proche des personnes là-bas. Je pense qu’il est formidable pour repérer les talents et savoir ce qui se passe dans toutes les catégories."
"Gwen fait cela depuis plus longtemps que quiconque. Par conséquent, il a cet avantage et il sait ce qu’il recherche. Donc absolument, c’était un très bon recrutement de la part de Laurent Mekies d’amener Gwen là-bas pour l’avenir."
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