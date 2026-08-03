’Un petit avantage’ : McLaren réagit au roulage de Ferrari sur le Madring

Dans un peu plus d’un mois, le Grand Prix d’Espagne sera organisé sur le nouveau circuit urbain du Madring, Ferrari est devenue la première écurie de Formule 1 à y faire rouler une monoplace dans le cadre d’une journée de tournage. Si cette initiative a surpris ses rivales, Andrea Stella refuse d’y voir un élément susceptible de peser lourdement sur la hiérarchie lorsque le paddock découvrira officiellement le tracé madrilène en septembre.

Le mois dernier, Ferrari a inauguré le nouveau Madring à l’occasion d’un filming day organisé sur le circuit qui accueillera pour la première fois le Grand Prix d’Espagne en septembre.

La Scuderia a confirmé que Charles Leclerc et Lewis Hamilton avaient pris la piste lors de cette journée de tournage. Une initiative qui n’avait toutefois pas été portée à la connaissance de McLaren, ni même des autres équipes.

Interrogé sur cette visite de Ferrari à Madrid, le directeur de l’écurie de Woking, Andrea Stella, a reconnu que la nouvelle avait pris son équipe de court.

"Nous n’avions pas été informés que Ferrari allait effectuer cette séance à Madrid," a-t-il confirmé.

Le dirigeant italien explique néanmoins que McLaren a tout de même pu profiter des images réalisées lors de cette journée.

"Oui, en réalité, certaines images ou séquences filmées ont malgré tout été partagées avec les autres équipes."

Stella souligne toutefois qu’il convient de remettre cette séance dans son contexte.

Les pneumatiques utilisés lors d’un filming day sont très éloignés des gommes de compétition et l’état de la piste, très poussiéreuse et encore en pleine phase de construction, était loin d’offrir des conditions représentatives.

"Indépendamment des pneus, qui ne sont pas très représentatifs, et de l’état de la piste, qui devait être extrêmement glissant puisqu’il s’agit encore d’un chantier, il y a toujours quelques enseignements à tirer."

"On obtient quelques références. Avec les groupes propulseurs de cette année en particulier, cela permet de disposer de données de base, au lieu de devoir tout estimer parce que personne n’a encore roulé sur ce circuit."

Stella reconnaît que Ferrari pourrait disposer d’un léger avantage au moment d’aborder le week-end du Grand Prix d’Espagne.

"Il est donc possible qu’il y ait un petit avantage mais cet avantage restera très limité."

"Cela nous a surpris, mais rien ne contrevient au règlement. Nous sommes donc reconnaissants de pouvoir au moins découvrir le circuit grâce aux images embarquées."

À ses yeux, cette première prise de contact sera rapidement oubliée une fois les monoplaces en piste dans des conditions réelles.

"Je pense qu’après quelques tours à Madrid, nous aurons déjà oublié cela et nous nous concentrerons simplement sur le week-end de course. Ce n’est donc pas un sujet majeur."

McLaren a aussi pu prendre de l’avance ailleurs

Ironiquement, McLaren a elle aussi récemment bénéficié d’une situation potentiellement favorable en vue de la fin de saison 2026... ou même de l’exercice 2027.

L’écurie britannique a en effet effectué la semaine dernière des essais sur le circuit de Portimão (avec une ancienne F1 cependant), alors que des spéculations persistent sur la possibilité que le tracé portugais accueille la dernière manche du championnat 2026.

Une hypothèse qui donnerait à McLaren une expérience récente de cette piste si ce scénario venait à se concrétiser.

Quoi qu’il en soit, Portimão figure déjà officiellement au calendrier de la saison 2027, ce qui permettra dans tous les cas à l’équipe de Woking de capitaliser sur les enseignements récoltés lors de cette séance d’essais.