Wolff : Antonelli prouve qu’il ne faut pas ’être un salaud pour gagner en F1’

Andrea Kimi Antonelli impressionne autant par ses performances que par son attitude. Auteur d’un début de campagne 2026 exceptionnel avec Mercedes, leader du championnat après seulement une saison et demie en Formule 1, l’Italien est devenu le favori pour le titre mondial. Pour Toto Wolff, son jeune pilote démontre qu’il est possible de réussir au plus haut niveau sans adopter l’image du compétiteur impitoyable qui a longtemps été associée aux plus grands champions de la discipline.

Avec six victoires en Grand Prix lors des onze premières manches de la saison, auxquelles s’ajoutent trois autres podiums, Antonelli possède désormais une avance confortable de 50 points sur Lewis Hamilton au championnat pilotes.

Depuis son arrivée en Formule 1 l’an dernier, le pilote italien s’est distingué par son calme, sa discrétion et son approche mesurée, aussi bien en piste qu’en dehors. Une personnalité que Toto Wolff juge tout aussi remarquable que son talent.

"Tout le monde aime un pilote rapide, et quand ce pilote rapide est aussi un être humain formidable, quelqu’un qui soutient constamment son équipe et qui n’a jamais un mot négatif à dire, alors c’est tout simplement le jackpot," a déclaré le directeur de Mercedes F1 à RN365.

L’Autrichien estime qu’Antonelli casse un vieux cliché profondément ancré dans le paddock.

"Par le passé, il existait cette idée en Formule 1 selon laquelle, pour gagner, il fallait être un salaud, être impitoyable et opportuniste. Je ne pense pas que Kimi soit comme ça. Il s’agit simplement d’être plus rapide que les autres tout en restant une bonne personne."

Une progression plus rapide que prévu

Arrivé sur la grille en 2025, Antonelli avait connu une première saison d’apprentissage parfois compliquée, le temps de prendre ses marques dans la catégorie reine. Sa transformation en prétendant au titre dès sa deuxième campagne a toutefois surpris une grande partie du paddock y compris Mercedes.

Interrogé sur la possibilité que le succès finisse par changer son pilote, Wolff ne le pense pas.

"Nous ne savons pas ce qui se passera dans trois ans," reconnaît-il. "Mais, pour moi, cela ne semble pas être le cas, parce qu’il a reçu une éducation extrêmement solide."

Le patron de Mercedes a d’ailleurs tenu à rendre hommage aux parents d’Antonelli, qu’il considère comme l’une des principales raisons de la maturité affichée par le jeune Italien malgré son ascension fulgurante.

Il révèle notamment qu’ils ont toujours veillé à ce que leur fils poursuive sa scolarité, alors même que sa carrière en karting le destinait déjà à la Formule 1.

"Quel pilote a obtenu son baccalauréat ? Donnez-m’en un qui ait terminé ses études. Il n’y en a aucun," lance Wolff.

"Ses parents lui disaient : ’Le lundi matin après une course de karting, tu retournes à l’école’."

Mercedes entend désormais poursuivre ce travail d’accompagnement afin que le succès ne modifie pas la personnalité de son protégé.

"Au sein de notre organisation, nous essayons de le guider autant que possible et de nous assurer qu’il garde les pieds sur terre, même s’il devient de plus en plus performant et couronné de succès."