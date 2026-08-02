Pourquoi Russell compare un week-end de F1 à un examen à l’école
Le pilote Mercedes explique sa manière d’aborder la compétition
George Russell a établi un parallèle entre la préparation d’un Grand Prix de Formule 1 et celle d’un examen scolaire. Le pilote Mercedes F1 s’est exprimé lors de l’émission Nu Silver Arrows Radio Show, et il a détaillé la préparation qu’il fait pour les week-ends de course, et qui lui permet ensuite d’être plus tranquille pour ses moments sur le circuit, et de ne pas avoir à trop rattraper lors des briefings et débriefings.
Il a comparé cela avec le fait de se retrouver en salle d’examen sans possibilité de réviser ses leçons, et se retrouver face à sa copie blanche. Pour lui, c’est le moment où il se retrouve dans la voiture.
"J’aime bien me préparer et travailler très dur pendant la semaine de repos" a expliqué Russell. "Mais une fois arrivé sur le circuit, j’y vais l’esprit ouvert. Je vois ça comme réviser pour un examen, puis passer cet examen."
"Une fois que tu es dans la salle d’examen, tu ne peux plus réviser. Il faut donc simplement faire confiance à ce que tu as appris auparavant. À moins de tricher, ce que je faisais quand j’étais enfant lors de certains de mes examens, surtout en français, où je jetais toujours un œil par-dessus mon épaule."
"Mais on ne peut pas vraiment faire ça quand on est dans la voiture de course. Je pense donc qu’il faut simplement faire confiance à ce qu’on a appris, faire confiance à son instinct, et se laisser porter par le courant."
Cette philosophie est récemment devenue une sorte de mantra pour le pilote de 28 ans, mais il a toutefois souligné que cette approche n’est rendue possible que grâce à la communication solide qui s’établit avec son ingénieur, Marcus Dudley.
"Il m’envoie un message qui peut ne pas avoir beaucoup de sens pour le spectateur lambda. Mais comme nous en avons déjà parlé un million de fois, on sait exactement ce que cela signifie."
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