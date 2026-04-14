Leclerc réaffirme son attachement à Ferrari et espère que ’notre heure viendra’

Malgré des résultats encore insuffisants pour ramener Ferrari au sommet, Charles Leclerc affiche une fidélité intacte envers la Scuderia. Le Monégasque l’assure : son attachement à l’équipe dépasse les performances du moment.

Arrivé chez Ferrari en 2019 après avoir gravi tous les échelons du sport automobile, Leclerc incarne l’un des parcours les plus emblématiques de la filière jeunes pilotes de la Scuderia.

Passé par l’académie Ferrari il y a près de dix ans, titré en GP3 puis en Formule 2, il a rejoint la Formule 1 en 2018 avec Alfa Romeo-Sauber avant d’être promu à Maranello. Un rêve devenu réalité, qui ne s’est jamais atténué.

"Ferrari, c’est une famille et une équipe que j’ai toujours aimée et pour laquelle j’ai rêvé de courir depuis que je suis enfant, et cela n’a absolument pas changé depuis que j’ai rejoint l’équipe en 2019," a-t-il confié aux médias.

"La passion est toujours là, je peux vous l’assurer."

Depuis son arrivée, Leclerc a remporté huit Grands Prix avec Ferrari. Mais il n’a pas encore réussi à ramener le titre à Maranello. La Scuderia attend un sacre pilotes depuis Kimi Räikkönen en 2007, et un titre constructeurs depuis 2008.

Une attente qui pèse, mais qui nourrit aussi la motivation du pilote de la Principauté.

"Bien sûr, il y a cette volonté de gagner, et nous voulons gagner. Je veux gagner. Cela fait tellement d’années que nous travaillons avec l’équipe pour revenir au sommet."

Ces dernières saisons ont été marquées par des espoirs contrariés. En 2022, Leclerc semblait en mesure de jouer le titre, avant que la dynamique ne s’inverse. Deux ans plus tard, Ferrari s’est rapprochée de la couronne constructeurs sans parvenir à conclure. Cette situation a alimenté des spéculations sur l’avenir du Monégasque, dont le contrat court théoriquement jusqu’en 2029.

Mais malgré les rumeurs, son engagement reste ferme. En ce début de saison 2026, la SF-26 semble s’imposer comme la deuxième meilleure monoplace du plateau, laissant entrevoir des perspectives plus positives avec de bons développements.

"Nous avons fait un bon pas en avant cette année ; nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais nous allons continuer à pousser dans cette direction."

"J’espère que notre moment arrivera bientôt, car cela fait longtemps que j’ai commencé et le temps passe."

"Je fais de mon mieux, et j’espère que notre moment viendra cette année ou dès que possible."