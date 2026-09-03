Antonelli admet que les rumeurs d’un transfert chez Ferrari ne le quitteront jamais

Kimi Antonelli aborde son Grand Prix à domicile dans une situation que peu de pilotes italiens ont connue dans l’histoire de la Formule 1. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes arrive à Monza en leader du championnat du monde, avec 59 points d’avance au classement, et devient le premier Italien depuis les années 1950 à se présenter à son Grand Prix national en tête du championnat. Une position exceptionnelle qui renforce encore l’attention portée à son avenir, et notamment les inévitables spéculations autour d’un éventuel transfert chez Ferrari.

Le contexte italien rend évidemment cette question impossible à éviter. Car si Antonelli représente aujourd’hui le principal espoir national en Formule 1, le rendez-vous de Monza reste avant tout marqué par la présence de Ferrari et de ses Tifosi. La Scuderia dispose d’une attraction particulière en Italie et, à mesure que les résultats du jeune pilote de Bologne progressent, les discussions autour d’un possible avenir en rouge ne devraient faire que s’intensifier.

On parle beaucoup du fait que les fans italiens de F1 sont peut-être partagés en ce moment : veulent-ils voir Ferrari gagner ou Kimi Antonelli l’emporter ? Antonelli en est parfaitement conscient et admet avoir accepté que ce sujet l’accompagne probablement pendant une grande partie de sa carrière.

"Oui, bien sûr. En tant qu’Italien moi-même, je sais à quel point nous sommes émotifs et à quel point nous pouvons nous enthousiasmer pour certaines choses. Parfois même de manière excessive," confie-t-il aujourd’hui à Monza.

Le leader du championnat ne s’attend donc pas à voir les rumeurs disparaître, bien au contraire. Sa nationalité, son jeune âge et surtout ses performances constituent autant d’éléments qui alimenteront naturellement les fantasmes autour d’un futur passage chez Ferrari.

"Bien sûr, il y aura toujours ce genre de discussions."

Mais si Ferrari demeure une institution particulière pour n’importe quel pilote italien, Antonelli assure ne pas ressentir aujourd’hui le moindre besoin de regarder ailleurs. Son attachement à Mercedes repose notamment sur la confiance que la marque à l’étoile lui a accordée dès son plus jeune âge.

"En fin de compte, même si Ferrari est une marque immense et incroyable, je suis très heureux où je suis. Je suis très heureux avec Mercedes parce que c’est l’équipe qui m’a donné cette opportunité depuis que je suis enfant, et j’ai le sentiment d’avoir encore tellement de choses à lui rendre."

Cette fidélité prend une dimension particulière à Monza. Antonelli ne se contente pas d’être le seul pilote italien du plateau, il est le leader du championnat à l’occasion de son Grand Prix national, ce qui n’était plus arrivé à un pilote depuis les années 1950.

La ferveur qui accompagne son arrivée en tête du classement devra toutefois composer avec l’immense attraction exercée par Ferrari sur le public italien. Le défi pour Antonelli sera donc aussi de parvenir à faire exister son propre récit au milieu de l’attention considérable accordée à la Scuderia.

Le pilote Mercedes a d’ailleurs prévu un autre élément pour marquer cette édition du Grand Prix d’Italie : un casque spécial destiné à ses supporters.

"Oui, j’ai un casque spécial que nous présenterons ce soir et c’est un casque très spécial réalisé en collaboration avec une personne spéciale, un bon ami à moi, et je pense qu’il est vraiment, vraiment cool."

Hamilton n’écarte pas un futur pour Antonelli chez Ferrari

La question des liens entre Antonelli et Ferrari a également été posée à Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, qui évolue désormais au sein de la Scuderia, a été interrogé sur la possibilité de voir un jour son rival italien lui succéder à Maranello.

Hamilton ne ferme évidemment aucune porte. Pour lui, le marché des pilotes peut évoluer considérablement au fil des années et de nombreux candidats pourraient prétendre à un volant Ferrari.

"Tout est possible. La vérité, c’est qu’il y a beaucoup de grands pilotes qui pourraient rejoindre Ferrari à l’avenir."

"Je pense que Ferrari, c’est Ferrari. Je pense que pour les Italiens, il y a le pape et Ferrari, autant que je sache, et les pâtes et la pizza, et la famille."

"Je pense qu’il est déjà dans une situation formidable et il n’en est évidemment aux premiers stades de sa vie. Toto Wolff ne va pas le laisser partir de sitôt !"

Le Britannique a aussi souligné à quel point son jeune rival, qui a pris sa place chez Mercedes F1, l’a impressionné.

"Il a accompli un travail incroyable cette année. Il est évidemment entouré d’une excellente équipe. Il a Bono, que je connais très bien, quelqu’un de solide et de régulier qui a dû lui prodiguer de précieux conseils en tant qu’ingénieur de course. Et, bien sûr, il a évolué un peu dans l’ombre de George et moi à l’époque où j’étais là, il a donc pu apprendre et observer tout ce que nous faisions. En somme, il a fait tout ce qu’il fallait."

"C’était formidable de voir son parcours, depuis ses débuts, je ne sais plus si c’était l’an dernier ou l’année précédente qu’ils ont rencontré des difficultés. Voir une telle progression et une telle régularité à un si jeune âge... Il arrive sans le moindre passif, comme c’est le cas quand on a 20 ans, avec beaucoup d’ambition et une excellente condition physique."

Hamilton souligne également que la situation actuelle du championnat donne une importance considérable aux performances de chaque équipe. Selon lui, le plateau est actuellement structuré autour de trois écuries de pointe, tandis qu’un écart important les sépare du groupe suivant.

"Ce qui est évident, c’est que si vous regardez les performances et les écarts entre toutes les équipes, vous voyez les trois meilleures équipes, puis il y a un gros écart en termes de performances, et ensuite un autre groupe qui est vraiment très proche les uns des autres."

"Cette hiérarchie explique aussi pourquoi le choix d’une écurie reste déterminant pour un jeune pilote qui vise les titres. Kimi dispose aujourd’hui d’une Mercedes capable de lui permettre de mener le championnat et, surtout, d’un contrat et d’une relation construite avec l’équipe depuis ses années de formation. Ferrari arrivera peut-être, en tout cas ce sera bien plus tard car Charles et moi sommes là."

Hamilton admet aussi qu’il s’attend à voir Antonelli vite revenir dimanche derrière les leaders.

"Même si Kimi s’élancera depuis le fond de grille, la puissance dont il dispose est supérieure à celle de la plupart des voitures qui l’entourent ainsi que les performances de sa monoplace (qui s’est généralement révélée être la plus rapide de la saison) devraient lui permettre de remonter le peloton assez aisément."

"C’est sans doute pour cette raison qu’ils ont choisi cette course en particulier pour procéder à ce changement. Décrocher la huitième ou la sixième place, ou toute autre position de ce genre, devrait donc être relativement facile pour eux. A voir à quel point ils pourront faire mieux ensuite."

"De notre côté, je pense qu’il ne faut pas se focaliser là-dessus. Nous devons nous concentrer sur l’optimisation de notre week-end et vraiment essayer de puiser de l’énergie auprès des Tifosi pour nous surpasser et, espérons-le, nous propulser aux avant-postes."