Gasly est ’très content’ de sa 7e place et du travail d’Alpine F1 à Bakou
Colapinto a raté sa Q3 mais s’élancera dans le top 10 en course
Alpine F1 a placé ses deux voitures en Q3 à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, comme à Monza il y a deux courses de cela. Si la pole position n’était évidemment pas à portée, Pierre Gasly a fait mieux que se défendre et a profité des difficultés de Max Verstappen et du crash de Kimi Antonelli pour se hisser au septième rang, et ainsi se placer correctement pour des points en course demain.
Le pilote français s’est félicité de son pilotage et du comportement de sa voiture, même si des erreurs de son équipier et de Lando Norris ont ruiné ses deux tours rapides dans la dernière partie des qualifications.
"Très content de l’équilibre de la voiture, on a fait du bon travail avec toute l’équipe pendant les séances d’essais libres. On a réussi à aller en Q3 mais en Q3, on n’a pas eu de chance sur les deux runs" a expliqué Gasly au micro de Canal+.
"Dans le premier, il y a Franco qui tire tout droit au virage 15, je perds deux dixièmes dans le virage, et malheureusement, je n’ai pas pu avoir l’aspiration pour la dernière ligne droite, donc je pense que je pouvais aller chercher Lewis. Et le deuxième, on a Lando qui tire tout droit au virage 3 et c’était game over dès le début."
"Donc je suis content, je me sentais bien dans la voiture, il y avait mieux à aller chercher sans les drapeaux jaunes mais c’est de bon augure pour demain, et je suis content car c’est une piste compliquée, c’est pas simple de se sentir à l’aise ici et l’équipe a réussi à me donner un bon feeling."
"Ce qui est positif, c’est qu’il y a un bon écart avec les voitures de derrière, ça a été le cas tout le week-end donc c’est bien. Devant on va voir, on sait que le dimanche on a un peu plus de mal, mais j’ai un bon feeling avec la voiture. Max va surement remonter mais on va essayer de s’accrocher et rester devant le peloton."
Franco Colapinto a atteint la Q3 pour le troisième week-end consécutif, et il ne cache pas sa satisfaction d’avoir réussi cela, même si une erreur dans son premier run l’a possiblement empêché d’atteindre la quatrième ligne.
"C’était bien, globalement on a bien progressé. Ce n’était pas une séance facile, j’avais du rythme mais la Q3 n’était pas bien exécutée, j’ai eu un gros blocage de roues et après, j’avais des vibrations énormes pour le dernier tour" note l’Argentin.
"Il semble qu’on fasse beaucoup de progrès, pas à pas. J’ai eu des moments où je n’étais pas à l’aise sur les zones de gros freinages et il y en a beaucoup ici donc ce n’est pas facile, mais on verra demain."
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Alpine F1 Team
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