Colapinto est heureux de rester dans la ’famille’ Alpine F1 en 2027

Franco Colapinto a confirmé toute la joie qu’il éprouve après sa prolongation chez Alpine F1 pour l’année prochaine, alors que le team arborera la bannière Gucci Racing. Celui qui dispute sa première saison complète, après avoir été remplaçant chez Williams en 2024 et chez Alpine l’an dernier, est satisfait de ses progrès et veut montrer encore davantage de son talent dans les prochains mois et prochaines années.

Le renouvellement de l’accord a été annoncé la semaine dernière, Alpine choisissant de conserver un duo inchangé avec Pierre Gasly, qui est engagé sur le long terme. Malgré des débuts difficiles, l’Argentin est désormais bien installé à Enstone.

"Évidemment, très heureux de continuer, très, très heureux et reconnaissant envers l’équipe qui a fait un travail incroyable depuis que j’ai commencé" a déclaré Colapinto. "L’année dernière a été difficile, cette année nous avons franchi une grande étape ensemble en tant qu’équipe."

"Et c’est formidable de poursuivre cette aventure ensemble et de pouvoir continuer à travailler comme une famille pour la saison prochaine. Nous avons beaucoup de travail à faire, et nous allons faire de notre mieux pour continuer à développer et à progresser en tant qu’équipe, c’est notre objectif."

Contrairement à son approche de l’année dernière, Colapinto a suggéré qu’Alpine n’arrêtera pas le développement de sa voiture actuelle et il espère que cela va se voir dans les performances du team, qui joue la cinquième place au championnat.

"C’est formidable d’être avec l’équipe pour une autre année. Évidemment, nous devons continuer à beaucoup travailler. Nous allons attaquer cette année. Tout d’abord, notre objectif est de finir le plus haut possible, et ensuite, bien sûr, nous voulons franchir une autre étape pour 2027."

"Monza est toujours un circuit où j’aime piloter, en plus d’avoir l’évolution. Avec elle, je pense que ça va être bien. J’espère que c’est un bon circuit pour nous, nous verrons à quoi ça ressemble vendredi. Il va être important de continuer à travailler et d’essayer de tirer tout le maximum de la voiture en qualifications."

L’Argentin s’attend encore ce week-end à ce que le circuit de Monza mette en évidence les pires aspects de la réglementation 2026 de la Formule 1, avec une exigence sur les moteurs qui posera certainement problème.

"C’est vrai que la limite de récupération est très basse, donc le super clip est faible, parce que vous ne pouvez pas récupérer, le super clip n’est donc plus aussi utile. Personnellement, je pense que ça va être une course difficile. C’est un autre circuit qui montre nos faiblesses en tant que Formule 1."

La polémique des harcèlements contre les commissaires au menu

Colapinto a aussi révélé qu’il s’était entretenu avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, au sujet des retombées des pénalités de la Formule 1 à la suite du Grand Prix des Pays-Bas. S’il n’est pas d’accord avec sa sanction pour non respect de drapeau jaune aux Pays-Bas, il n’a pas abordé les critiques publiques d’un de ses sponsors avec le président.

"Nous avons parlé avec Mohammed, nous avons parlé juste avant le Grand Prix d’Italie ici à Monza. Il était en Argentine, donc c’était génial de le voir quand il y est allé. Le président de l’Argentine était là, le président de la FIA, c’était incroyable de les voir tous là-bas ainsi que l’intérêt de la FIA et de la Formule 1."

"Je pense que c’est formidable qu’ils comprennent et voient la valeur d’un retour de l’Argentine au calendrier, et que ce soit une course, et être de retour au programme serait incroyable. Très reconnaissant qu’ils aient pris le temps d’y aller et d’avoir cette réunion. C’est formidable pour le pays et pour le sport aussi, pour l’avenir. Donc heureux qu’ils y soient allés."

"Je pense que concernant la pénalité, c’est déjà du passé. On peut aussi lire le règlement et ce sont les commissaires, ils font leur travail et ils suivent le livre des règles. Personnellement, j’ai toujours le même avis, donc ça n’a pas changé depuis Zandvoort."

"Je pense que nous en parlerons, bien sûr. Nous parlons toujours de beaucoup de choses. Nous verrons probablement certains des commissaires. Je pense qu’ils veulent toujours simplement parler. Mais je comprends aussi leur point de vue."

"Si vous lisez le règlement, la pénalité est correcte. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec cela, mais encore une fois, cela fait partie du jeu et nous ne sommes pas commissaires. Mais l’objectif est ici à Monza et nous essayons de faire de notre mieux."