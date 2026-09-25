L’image de ’poster boy’ de Leclerc va ’un peu trop loin’ selon Coulthard

Un regard assez tranché sur l’image renvoyée par Charles Leclerc dans le paddock : c’est ce qu’a livré David Coulthard, estimant que le pilote Ferrari pousse peut-être un peu trop loin son statut de figure emblématique en Formule 1. Tout en reconnaissant la vitesse exceptionnelle du Monégasque, l’ancien pilote rappelle que les Grands Prix restent selon lui une activité "sérieuse" et "dangereuse" , loin de l’image d’un week-end familial. Une réflexion née d’un débat plus large sur la manière dont Ferrari doit gérer Leclerc face à Lewis Hamilton.

Leclerc fait partie du paysage de la Scuderia depuis de nombreuses années. Issu de la Ferrari Driver Academy, il a fait ses débuts en Formule 1 en 2018 avant d’être promu chez Ferrari dès la saison suivante, après seulement une année chez Sauber.

Depuis, le Monégasque s’est progressivement imposé comme l’un des principaux visages de l’équipe et comme l’un des pilotes sur lesquels Ferrari compte pour mettre fin à sa longue attente d’un titre mondial.

L’arrivée de Hamilton a néanmoins profondément modifié la dynamique interne. Leclerc avait initialement conservé l’avantage face au septuple champion du monde, mais le Britannique a réagi en 2026. Les deux pilotes sont désormais proches en matière de performance pure, même si Hamilton a passé une grande partie de la saison devant son équipier au championnat.

Des situations tendues après Zandvoort et Monza avaient notamment alimenté les discussions sur une éventuelle hiérarchie à établir chez Ferrari afin de privilégier Hamilton dans la lutte pour le titre. Mais après cinq Grands Prix consécutifs sans podium, cette possibilité semble désormais avoir largement perdu de sa pertinence.

Lors de l’émission F1 TV, on a demandé à Juan-Pablo Montoya s’il pensait que la tension s’était apaisée.

"Ils vont forcément se retrouver à la lutte. Je veux dire, aucun des deux ne fera de cadeau à l’autre," a expliqué le Colombien.

"Charles doit laisser beaucoup d’espace à Lewis une fois, et Lewis se dira : ’OK, j’ai été réglo avec toi alors que tu ne l’as pas été avec moi. Maintenant, tu dois vraiment me prouver que tu veux jouer le jeu. Tu dois regagner ce respect’. Et s’il ne le fait pas, alors Lewis passera à l’offensive totale, n’est-ce pas ?"

David Coulthard a lui été interrogé sur la question de savoir si Ferrari aurait dû désigner son pilote numéro un dès le début de la saison.

L’ancien pilote Williams, McLaren et Red Bull a d’abord estimé que la Scuderia n’avait tout simplement pas cette possibilité avec deux pilotes de ce calibre.

Mais sa réponse a rapidement dérivé vers un autre sujet : l’image publique de Leclerc.

"Je ne pense pas que cela ait été une possibilité pour eux."

"Vous engagez Lewis Hamilton et vous avez Charles Leclerc, qui est là depuis plusieurs années, qui est incroyablement rapide et qui est en quelque sorte l’image parfaite du pilote de course, le poster boy comme on dit chez nous : beau garçon, avec tout ce côté père de famille, le bébé qui arrive, le chien dans le paddock."

"Il en joue évidemment, son image est très soignée. Mon avis, franchement, c’est que tout cela va un peu trop loin."

"Ce n’est pas une sorte de pique-nique pendant un week-end, n’est-ce pas ? C’est un Grand Prix. C’est une activité sérieuse. C’est une activité dangereuse."

"Mais c’est probablement simplement moi qui appartiens à une génération plus ancienne."

Après cette digression, Coulthard est revenu à la question initiale concernant la gestion sportive de Ferrari.

Pour l’Écossais, demander à l’équipe italienne de choisir immédiatement entre Hamilton et Leclerc aurait été peu réaliste. Ferrari a volontairement réuni deux des meilleurs pilotes de la grille et doit donc accepter les difficultés inhérentes à la gestion d’un tel duo.

"Ils n’ont pas le choix. Ils ont engagé deux des meilleurs pilotes au monde. Ensuite, vous les gérez du mieux que vous pouvez."

La situation devient néanmoins plus intéressante lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux devrait être privilégié si Ferrari était réellement contrainte d’effectuer un choix.

Et sur ce point, la réponse de Coulthard dépend de la période observée.

"Sur la base des performances de l’année dernière, vous diriez Charles. Sur celles de cette année, vous diriez Lewis."

"Lewis est plus régulier et marque davantage de points actuellement. Cela ne devrait pas être le cas parce que Charles est encore dans la vingtaine et possède toute cette vitesse brute et cette énergie, alors que Lewis se trouve vraiment, vraiment à l’autre extrémité de sa carrière. Mais les faits ne mentent pas."