Ocon confirme qu’il n’aura pas le moteur Ferrari évolué à Monza

Esteban Ocon a révélé qu’il n’aurait pas la nouvelle version du moteur Ferrari de Formule 1 ce week-end à Monza, car la seule unité disponible dans l’équipe ira à son coéquipier Oliver Bearman. Le pilote Haas F1 aura bien le châssis évolué de la VF-26, mais il devra patienter pour avoir le moteur ADUO2, que Ferrari embarquera sur ses deux voitures à l’occasion de sa manche à domicile.

Haas aborde le Grand Prix d’Italie avec un tout nouveau package aérodynamique avec ses deux voitures. Mais du côté du bloc propulseur, Ferrari ne fournira qu’un seul moteur évolué, suite à la deuxième évaluation ADUO, et Ocon a confirmé qu’il n’en bénéficierait pas.

"Je ne vais pas avoir le package mis à jour complet" a révélé Ocon ce jeudi. "Je veux dire, j’ai la voiture du côté aéro. Je n’aurai pas le moteur ADUO2. On aura celui-ci parce qu’on n’en a qu’un seul. C’est la raison. Donc je vais rouler avec l’ancien moteur. Ça va donc être une perte assez importante. Mais j’aurai la voiture évoluée. On verra donc ce que ça donne."

Les motoristes sont censés donner aux équipes clientes des moteurs similaires, mais puisque Bearman embarquera le V6 mis à jour, la règle est respectée par Ferrari, même si Ocon aura le moteur plus tard, ce qui ne l’empêche pas

"Je suis impatient de conduire cette nouvelle voiture. Évidemment, nous avons le nouveau package aéro. Je l’ai conduit dans le simulateur mardi, et le ressenti y était meilleur. Bien sûr, nous devons le traduire sur la piste. Ce n’est jamais garanti que ça fonctionne de la même manière sur la piste."

"Tout le monde est enthousiaste au bureau et a hâte de voir ce que cette voiture peut faire. Évidemment, ce n’est pas le circuit le plus technique pour cela. Nous ne verrons donc pas le gain maximal."

"Nous verrons davantage cela à Madrid. Mais ce sera tout de même intéressant de voir comment la voiture se comporte dans les Lesmo et la Parabolica par rapport à avant. C’est donc un package assez important et j’ai hâte de le conduire."

Haas a doucement glissé au classement ces derniers mois, l’équipe ayant pris du retard dans la course au développement, au point de n’avoir pu inscrire le moindre point depuis le Grand Prix de Monaco.

"Nous avons bien commencé l’année en termes de rythme. Et les autres se sont développés un peu plus vite que nous. Et nous attendions ce package. On espère donc que cela apportera ce que nous espérons. J’espère que cela nous rapprochera des 10 premières positions. Et qu’ensuite nous pourrons à nouveau nous battre, je l’espère, avec les VCARB et les Alpine."

A titre personnel, le Français a le sentiment de sortir de deux très bons week-ends, au cours desquels il a été performant en tenant compte du potentiel de sa monoplace, et durant lesquels il aurait aimé être mieux récompensé.

"J’ai le sentiment que nous avons maximisé le potentiel de la voiture. C’était dommage de se dire que c’était le mieux qu’on pouvait faire et de ne pas avoir une grande récompense. J’espère donc que maintenant, si nous faisons cela, nous aurons quelque chose de différent en récompense."