Alpine F1 pourrait proposer des parts de son équipe pour convaincre Horner

Christian Horner pourrait bel et bien rejoindre Alpine F1 selon les dernières spéculations dans le paddock de la Formule 1.

Même si le directeur de Red Bull Racing a encore répété qu’il était flatté mais pas intéressé, le Britannique lui-même sait qu’il est actuellement dans une position délicate au sein de son équipe.

L’ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher continue en tout cas de creuser le dossier et mettre la pression sur Horner. Le consultant de Sky en Allemagne critique régulièrement le Britannique depuis un an environ et l’éclatement du scandale de harcèlement supposé le concernant.

Sport1, une chaîne allemande, affirme même que Horner aurait récemment demandé à Sky Deutschland de se séparer de Schumacher, en tant que consultant. Une tentative qui a échoué, la chaine ne cédant pas à ce type de pressions.

Mais ce n’est pas Schumacher qui est à l’origine des récentes rumeurs du paddock selon lesquelles Horner serait de plus en plus dépossédé de son pouvoir par les propriétaires de Red Bull, ce qui a alimenté les spéculations sur un éventuel transfert chez Ferrari ou Alpine F1.

Horner avait balayé d’un revers de main les rumeurs concernant Ferrari.

"Mon italien est pire que l’anglais de Flavio (Briatore), alors comment cela pourrait-il fonctionner ?"

Mais la rumeur d’un rapprochement entre Horner et Alpine est bien plus plausible, et pas seulement parce qu’il est proche de Briatore, conseiller d’Alpine, depuis de nombreuses années.

"Briatore cherche un bon nouveau patron d’équipe," a déclaré Schumacher, "et Horner et lui se connaissent et se respectent."

En effet, selon plusieurs sources, un élément décisif d’un accord potentiel pourrait être une offre de participation de Renault, propriétaire d’Alpine F1, à Horner. Un accord similaire entre Adrian Newey et Aston Martin F1 a ouvert la voie au départ du célèbre designer de Red Bull l’année dernière.

"C’est ce qu’il (Horner) a toujours voulu," reconnait Schumacher lorsqu’on l’a interrogé sur l’offre supposée d’actionnariat d’Alpine F1 à Horner, "et il n’a pas cette chance chez Red Bull."

"Il ne l’a nulle part ailleurs non plus, et c’est pourquoi je peux imaginer qu’il soit très intéressé. Surtout quand on considère la valeur d’une équipe de F1 à l’heure actuelle."

Si Horner quittait son poste actuel, Schumacher sait exactement où Red Bull devrait chercher son remplaçant.

"Si j’étais Oliver Mintzlaff (PDG de Red Bull), j’appellerais immédiatement Andreas Seidl," conclut-il, faisant référence à l’Allemand qui a été écarté du nouveau projet Sauber, propriété d’Audi, l’année dernière.