Alpine F1 assume de ne pas viser autre chose que la dernière place

Flavio Briatore affirme qu’Alpine F1 ne se soucie plus de terminer huitième ou dernier, mais pour quatre autres équipes, des millions sont encore en jeu.

Alpine F1 traverse une période difficile avant le Grand Prix du Mexique ce week-end. Dans le championnat des constructeurs 2025, l’équipe pointe à la 10e et dernière position avec 20 points.

Son pilote leader, Pierre Gasly, est à lui seul à l’origine de l’ensemble des points marqués jusqu’ici, ce qui souligne les difficultés de l’équipe à aligner une F1 compétitive.

Le contexte est d’autant plus délicat qu’Alpine a décidé de concentrer ses efforts sur 2026 et les futurs règlements, admettant que ses performances actuelles ne lui permettent plus de rivaliser au niveau désiré.

"L’objectif pour Mexico : limiter la casse, marquer des points quand possible, et repartir avec des enseignements positifs pour rebâtir. S’il y avait eu une chance de terminer sixième, comme l’année dernière, il aurait été logique d’apporter une nouvelle amélioration," commente le consultant d’Alpine.

"Mais si c’est la huitième ou la dixième place, mieux vaut consacrer toute son énergie à l’année prochaine."

Cette franchise souligne le fossé qui se creuse dans la seconde moitié du championnat des constructeurs, où Racing Bulls, Aston Martin, Sauber et Haas sont engagés dans une bataille à quatre pour des millions de dollars.

Entre la sixième et la neuvième place, seuls 24 points séparent les quatre équipes, soit une différence d’environ 25 à 30 millions de dollars en primes.

C’est pourquoi Haas F1 est arrivée à Austin avec un nouveau plancher et diverses améliorations pour davantage d’appui aérodynamique.

"La voiture est plus rapide, mais un peu plus nerveuse," admet Ayao Komatsu, le directeur. "Esteban Ocon est un pilote qui ajuste la voiture jusqu’à ce qu’elle lui convienne, puis appuie sur l’accélérateur. Ollie Bearman n’est pas aussi sensible, il continue simplement à rouler. C’est pourquoi il va plus vite en ce moment mais il a aussi plus d’accidents."

Bearman a déclaré que ces changements porteront leurs fruits une fois que l’équipe s’y sera adaptée : "Les caractéristiques de la voiture ont changé. Elle est plus rapide, mais nous avons besoin de plus de temps pour nous y habituer."

Haas a remporté deux points pour ses efforts à Austin, portant son total à 48 points, la tendance est donc bonne mais insuffisante pour remonter au niveau de Racing Bulls au championnat constructeurs (72 points).

Juste devant Haas, Sauber dispose de 59 points. Le directeur sportif de Sauber, Inaki Rueda, a observé que la voiture suisse et l’Aston Martin sont très similaires et aiment le même type de circuit. Aston Martin, avec 69 points, est juste devant Sauber et à 3 points de Racing Bulls.

Quant à Williams, avec cinq courses et deux sprints restants, elle semble assurée de la cinquième place avec 111 points. S’il n’y a pas de course surprise comme cela peut arriver au Brésil, la bataille qui reste largement ouverte se jouera bien derrière l’équipe de Grove...