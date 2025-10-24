Verstappen répond à Marko et dément avoir perdu son intérêt pour la F1

Max Verstappen a tenu à répondre au Dr Helmut Marko et a démenti dans le paddock du Grand Prix du Mexique avoir perdu tout intérêt pour la F1 alors que Red Bull connaissait une baisse de forme en début de saison.

Le Néerlandais a connu une période difficile lors de la partie européenne de la saison et a enchaîné quatre courses sans monter sur le podium. Cependant, Red Bull a depuis connu une remontée spectaculaire, Verstappen remportant trois des quatre dernières courses.

Après sa dernière victoire le week-end dernier aux États-Unis, le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a déclaré que Verstappen avait "perdu tout intérêt" pour la F1 lorsque ses résultats sur la piste n’étaient pas au rendez-vous, le Néerlandais se tournant alors vers ses préparatifs pour la Nordschleife.

Interrogé sur les propos de Marko, Verstappen a tenu à montrer un désaccord assez ferme.

"Non, je ne suis pas d’accord. Oui, c’est plus agréable de venir sur des week-ends de course dans la situation actuelle que de savoir que vous n’avez aucune chance de gagner."

"Mais je sais que lorsque je m’assois dans la voiture, j’essaie toujours de maximiser tout ce que j’ai et je donne tout ce que j’ai."

"Même si je me bats pour la quatrième... ou même la neuvième place, je vais toujours essayer de tirer le meilleur parti de la situation."

"Je serai satisfait ou non de certains résultats mais ce n’est pas une question de perte d’intérêt."

Le quadruple champion du monde a affirmé que son aventure en GT3 sur la Nordschleife n’avait rien à voir avec un désengagement en cours de sa part alors que Red Bull traversait une période difficile.

"Cela me permet de faire d’autres choses et c’était prévu depuis longtemps."

"Ce n’est donc pas quelque chose qui s’est décidé soudainement, car ce genre de choses doit être planifié bien à l’avance, tout comme la préparation."

"Cela m’a permis cette année de courir sur ce circuit dans la vie réelle, pas uniquement en simulateur. Et c’était la première occasion. Mais je l’ai aussi beaucoup fait en ligne, même pendant les week-ends de F1."

"Il n’y a donc rien qui ait vraiment changé dans mon approche professionnelle des week-ends de course."