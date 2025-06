Alonso : La défaite de Verstappen en 2025 ne sera pas de sa faute

Si Max Verstappen ne remporte pas un cinquième titre mondial consécutif cette année, ce ne sera pas de sa faute.

C’est l’avis de Fernando Alonso, qui, malgré leurs 16 ans d’écart, s’entend clairement bien avec le Néerlandais.

Le double champion du monde de 43 ans admire également son rival.

"Il réalise toujours sa meilleure saison à ce jour, chaque année," confie l’Espagnol.

"L’année dernière, il n’avait pas la voiture la plus dominante, et pourtant il a remporté le championnat à deux ou trois courses de la fin. Cette année, il n’a même pas la deuxième ou la troisième meilleure voiture, et il se bat encore."

"Il est toujours au top niveau, mais c’en est une autre pour Red Bull de lui fournir maintenant une voiture qui lui permet de se battre pour le championnat."

"Mais on ne peut jamais douter de Max !"

En effet, McLaren domine clairement en 2025, Verstappen se classant troisième au championnat pilotes, à près de 50 points du leader, Oscar Piastri.

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher est pessimiste quant aux chances du quadruple champion du monde.

"Je pense que le titre est hors de portée pour Max cette année. Ce n’est plus qu’une illusion."

"Max peut faire la différence, mais pas toujours, et la voiture ne fait pas le travail, et malheureusement l’équipe non plus. Max ne peut pas combler un tel écart sur une longue période."

"Il n’aura aucune chance face à McLaren, à moins que les deux pilotes McLaren ne se tirent dans les pattes."

Schumacher pense que McLaren, après avoir dominé Barcelone, est clairement favori pour le Grand Prix du Canada de ce week-end.

"Je dirais presque qu’ils ne peuvent se battre qu’entre eux. Verstappen s’en rapprochera un peu plus car c’est un circuit moins exigeant pour les pneus. On sait que la Red Bull est un peu plus exigeante avec les pneus que la McLaren, mais cela ne signifie pas que la McLaren ne sera pas toujours la meilleure."

"Cela pourrait être mieux en tout cas pour Max. Ferrari est assez difficile à évaluer. C’est un circuit particulier."

"Il ne faut jamais oublier les conditions météorologiques capricieuses. Nous l’avons constaté à maintes reprises. La seule chose sûre c’est que la McLaren, la F1 polyvalente, sera performante."