Bientôt le ’Big Max’ Verstappen chez McDonald’s ?

Red Bull a signé un contrat de sponsoring à court terme avec McDonald’s, qui permettra au géant américain de la restauration rapide d’apparaître sur la RB21 lors du Grand Prix de Formule 1 du Brésil à São Paulo.

Alors que Max Verstappen s’est remis dans la course pour remporter son cinquième titre consécutif de champion du monde en F1, l’écurie de Milton Keynes a ajouté un autre nom prestigieux au sein des sponsors de ce sport pour la première fois.

McDonald’s pèse plusieurs dizaines milliards de dollars et avant le Grand Prix de Mexico de ce week-end, Red Bull Racing a annoncé un partenariat de huit semaines avec McDonald’s à compter du week-end de course sur le circuit d’Interlagos.

Les arches dorées emblématiques de la marque seront en tout cas en évidence sur les RB21 de Verstappen et Yuki Tsunoda tout au long du week-end de course sprint au Brésil.

En outre, un restaurant McDonald’s de la ville de São Paulo, dont le nom n’a pas été divulgué, transformera son drive-in en un "pit stop Red Bull" sur mesure.

Red Bull a prévu d’autres événements de promotion de la marque en collaboration avec le géant américain de la restauration rapide, notamment une série animée exclusive présentant le partenariat. Et une éphémère recette ’Big Max’ Verstappen, en référence au célèbre Big Mac ? Rien n’est moins sûr, le partenariat semblant réservé aux restaurants brésiliens pour commencer, avec des produits Red Bull qui seront disponibles à la vente.