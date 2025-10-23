Tsunoda veut aider Verstappen ’dans de nombreux domaines’

Yuki Tsunoda a confirmé qu’il est prêt à se mettre au service de Max Verstappen et de Red Bull durant la fin de saison, quelle que soit la manière dont son équipe voudra qu’il aide. Le Japonais est certain de pouvoir jouer un rôle dans le retour de son quadruple champion du monde d’équipier sur les pilotes McLaren F1.

Récemment, Laurent Mekies a confirmé qu’il espérait voir Tsunoda aider Verstappen et Red Bull. Le directeur de l’équipe a rappelé le besoin crucial d’avoir les deux voitures en lutte pour un bon résultat.

"Je pense pouvoir apporter mon aide dans de nombreux domaines" a reconnu Tsunoda. "Je dispose de différents réglages, mais nous continuons à chercher de nouveaux réglages afin de tirer le meilleur parti du package actuel. C’est ce que nous faisons très bien, je pense, depuis le début de l’année."

S’il est capable de mieux se qualifier et de rouler dans le groupe de tête, Tsunoda sera assez fort pour aller chercher des points aux rivaux de Verstappen, et possiblement s’intercaler entre eux. Malheureusement, son rythme de qualifications n’était pas bon à Austin, et il est conscient que c’est en course qu’il devra redoubler d’effort.

"En termes de position, être le plus haut possible créera davantage d’opportunités pour jouer avec la stratégie afin d’aider l’équipe, en fonction de la situation, à aider Max à se hisser en première place ou à rendre la vie de nos concurrents beaucoup plus difficile."

"Je pense que c’est en quelque sorte le rôle que je comprends. Je ne me bats pas pour le championnat, c’est mon coéquipier qui le fait. Mais pour cela, il faut évidemment être performant de manière constante, comme je l’ai été à Austin, en particulier pendant la course. C’est ce que je dois faire davantage à court terme."