Gasly sonne la révolte : les standards doivent être plus élevés

Alpine F1 est clairement focalisée sur sa saison 2026 en termes de conception et de développement à l’usine, mais Pierre Gasly a demandé à son équipe de s’assurer que ses standards soient aussi élevés qu’ils doivent l’être pour les dernières courses de la saison 2025.

Le Français vit clairement une fin de saison très frustrante, sans évolution pour son A525, qui est régulièrement en fond de peloton, en qualifications comme en course. Il n’a plus marqué de points depuis sa 10e place au Grand Prix de Belgique, et Alpine F1 est fermement ancrée tout en bas du classement constructeurs, à la 10e place, à 26 points derrière Haas F1.

"Je suis très réaliste quant à la situation dans laquelle nous nous trouvons, et objectivement, ce qui m’importe le plus, c’est simplement d’avoir le sentiment que nous tirons le meilleur parti de ce dont nous disposons, ce qui n’a pas été le cas au cours des trois derniers week-ends," nous confie Gasly avant le GP du Mexique ce week-end.

"Nous avons travaillé très dur et identifié les problèmes, ce qui ne fonctionnait pas correctement avec ce dont nous disposons. Mon objectif principal est donc de m’assurer que, lors des dernières courses, les normes soient aussi élevées que nécessaire en termes d’exécution pour que nous soyons prêts pour l’année prochaine."

"J’ai de grandes attentes vis-à-vis de l’équipe, ils le savent, et je suis très optimiste pour les bonnes raisons."

"Je me fiche littéralement de savoir si j’aime ou non les nouvelles réglementations de 2026, je veux juste me remettre dans la tête du peloton. Ce ne sera probablement pas aussi agréable que la F1 que nous conduisons actuellement, mais je n’apprécie pas d’être 17e chaque week-end de toute façon."

"Je me soucie uniquement des performances et d’être en tête du peloton, et c’est pour cela que je travaille. Je sais que je suis prêt mentalement, et j’ai travaillé pendant toutes mes années en Formule 1 pour être dans une telle position."

Le changement majeur pour Alpine dans la nouvelle ère qui s’annonce sera la fin de son propre programme moteur puisqu’elle adoptera les moteurs Mercedes. Gasly estime que ce changement, ainsi que l’embauche de plusieurs nouvelles personnes, place l’équipe dans une position solide pour être compétitive.

"C’est la meilleure opportunité que j’ai eue en tant que pilote, mais aussi pour l’équipe au cours des deux dernières années, de vraiment faire un pas en avant sur la grille de départ."

"Nous avons beaucoup confiance dans tous les changements que nous apportons, avec un changement assez important de motoriste, et tous les processus que nous modifions, ainsi que l’arrivée de nouvelles personnes, quelque chose est en train de se mettre en place."

"Notre position nous donne un avantage en termes de temps passé en soufflerie. Sur le papier, nous sommes donc dans une position avantageuse par rapport à nos rivaux, et je pense que l’équipe peut tirer le meilleur parti de toutes les décisions que nous avons prises plus tôt dans la saison."