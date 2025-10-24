McLaren se ridiculise avec ses règles Papaya : deux pilotes, zéro autorité

Jacques Villeneuve a ouvertement critiqué McLaren pour la manière dont l’écurie gère ses deux pilotes dans la course au titre.

À cinq courses de la fin, seuls 14 points séparent Oscar Piastri et Lando Norris en tête du championnat des pilotes de F1 2025. Les règles d’engagement de McLaren, dites règles Papaya, ont été scrutées à la loupe lors des dernières courses de F1.

Tout a commencé à Monza, où Piastri a reçu l’ordre de laisser passer Norris après un arrêt au stand trop lent de ce dernier. À Singapour, Piastri s’est plaint du dépassement agressif de Norris dans le premier tour. Les commissaires ont décidé de ne prendre aucune mesure, ce qui signifie que McLaren n’est pas intervenue dans un premier temps.

Cependant, avant le Grand Prix des États-Unis, il a été révélé que Norris subirait des répercussions. Ces conséquences ont ensuite été annulées après le rôle joué par Piastri dans l’accident qui a éliminé les deux pilotes McLaren de la course sprint.

Trop c’est trop pour le champion du monde de F1 1997, présent à Mexico.

"Eh bien, les règles Papaya ne fonctionnent pas vraiment, elles ne fonctionnent pas avec force ou ne se révèlent pas strictes. Allons-y pour le championnat, nous nous battons pour cela. Voilà le mot d’ordre. Mais il y a zéro autorité."

"Cela semble trop doux, comme si deux enfants se disputaient dans un coin de leur chambre. Tu as été méchant, et maintenant, c’est bon, on repart à zéro."

"Franchement... Ils se battent pour un championnat ! Regardez Singapour, Norris a touché la voiture devant lui et leurs roues se sont touchées, et on a entendu 10 tours de plaintes de Piastri. Ce n’est pas normal."

Villeneuve a également remarqué que Norris élève son niveau de jeu lorsqu’il affronte Max Verstappen plutôt que Piastri.

"Ils sont tous les deux des pilotes numéro un. À un moment de la saison, Piastri était un peu plus rapide. Au final, Norris semble être un peu plus fort, car ils se sont tous les deux effondrés à Bakou."

"Norris n’a pas eu l’opportunité qu’il aurait dû avoir, mais il a rebondi lors des deux dernières courses. Il a été rapide et semble être un meilleur pilote lorsqu’il affronte Max. Beaucoup mieux que lorsqu’il affronte son coéquipier, peut-être à cause des règles Papaya. Laissons-les courir et ça ira mieux aussi pour Piastri."

Et Villeneuve en rajoute une couche en admettant qu’il voit bien Verstappen les passer sur la ligne avant le drapeau à damier final à Abu Dhabi pour le titre.

"Il ne faut jamais sous-estimer Max. C’est un vrai champion. C’est un combattant acharné, il n’abandonne jamais et ne craque pas sous la pression. En fait, c’est lui qui met les autres sous pression."

"La voiture semble un peu plus facile à piloter, ce qui lui permet de mieux la régler. Au lieu d’attendre les qualifications pour être dans le rythme, il est désormais toujours dans le coup et les pilotes McLaren savent qu’il les traque, les talonne et se rapproche. Ils sentent la pression monter."