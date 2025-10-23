Gasly : Colapinto va tirer des leçons de sa désobéissance

Pierre Gasly affirme qu’aucune hache de guerre n’est restée déterrée avec son équipier Franco Colapinto après l’épisode de la consigne en fin de course du Grand Prix des États-Unis.

Le pilote argentin a choisi de défier les consignes de l’équipe sur le Circuit des Amériques. Avec Gabriel Bortoleto sur ses talons, Colapinto a dépassé le Français malgré les instructions claires de l’équipe de maintenir sa position.

Si le pilote a réussi son dépassement, le duo Alpine a franchi la ligne d’arrivée après 56 tours sans marquer de points pour la quatrième fois consécutive.

Colapinto s’est empressé de se défendre après la course, mais une intervention privée de l’équipe l’a amené à changer de position à l’approche du Grand Prix de Mexico ce week-end.

Lors de la journée média sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez auujourd’hui, Gasly a été interrogé sur son point de vue concernant les discussions internes qui ont eu lieu au cours de la semaine.

"Nous en avons parlé. Mais cela ne sert à rien d’en parler ici. Ce qui devait être dit a été dit et tout va bien."

"En fin de compte, en tant qu’équipe, nous ne sommes pas dans une situation agréable. Je pense donc que nous essayons simplement de rester soudés en tant qu’équipe, d’être unis, et c’est ce que nous voulons accomplir."

Il reste cinq courses à Colapinto cette saison pour conserver sa place au sein de l’équipe basée à Enstone pour 2026. Gasly estime que même si les frasques de son coéquipier à Austin ne lui ont pas rendu service, il tirera les leçons de ses erreurs à l’avenir.

"Je pense que dans l’ensemble, en tant qu’individu, il a bien travaillé. Et c’est tout ce qu’il y a à dire, je pense. De toute évidence, ce qu’il a fait la semaine dernière ne reflète pas ce qu’il a accompli en tant que pilote. Était-ce sa meilleure décision ? Non. Va-t-il en tirer des leçons ? Oui."

"Mais ce qui est bien, c’est qu’il fait du bon travail pour l’équipe. Et je pense qu’il est important d’avancer dans la même direction en tant qu’équipe."

De son côté, Colapinto a réitéré sa promesse d’écouter les consignes d’Alpine, se disant convaincu que "tout va bien avec Pierre" et que l’incident appartenait désormais au passé.

Cela dit, il a tenu à expliquer comment le manque de compétitivité de l’A525 l’ont conduit à prendre cette décision dans les derniers instants de la course.

"Je pense que j’ai globalement du mal avec la voiture et, de mon côté, il est difficile de trouver le bon équilibre pour le moment. Je me concentre là-dessus et, bien sûr, nous courons en même temps. Les décisions se prennent en quelques millisecondes et sont difficiles à prendre."

"La réalité, c’est que nous sommes très proches les uns des autres tout le temps. Au cours des six dernières courses, j’ai personnellement lutté pour maintenir le rythme et j’ai été assez performant, mais il est également vrai que nous ne pouvons parfois pas montrer notre véritable rythme personnel, car en fin de compte, nous sommes loin, un peu trop loin."

"Je ne sais pas quelle aurait été ma décision ni comment j’aurais réagi si j’avais déjà eu un contrat pour trois ou quatre ans, ou au moins pour la saison prochaine. Mais je suis tout à fait d’accord. Je suis tout à fait d’accord pour dire que les instructions doivent toujours être respectées. Les situations sont délicates et je pense qu’en tant que pilote, il était naturel pour moi de jouer ma carte à ce moment-là à cause de ma F1 qui ne me permettait pas de résister à Bortoleto."