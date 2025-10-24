GP du Mexique, EL1 : Leclerc devance Antonelli et Hülkenberg, Lindblad impressionne

C’est l’heure de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique, la 20e course de la saison 2025 de F1. Puisqu’il s’agit d’un week-end classique en matière de format, c’est donc par des EL1 que s’ouvre le GP.

Les EL2 auront lieu à minuit ce soir et seront à suivre en direct sur nos pages, tandis qu’il y aura des essais libres demain soir à 19h30, suivis de la qualification à 23h. La course aura lieu quant à elle à 21h dimanche, en heure française.

La grande question est évidemment de savoir si Max Verstappen va continuer à grappiller des points aux pilotes McLaren F1, ou si Oscar Piastri et Lando Norris vont réussir à reprendre de l’avance au pensionnaire de Red Bull.

A 2200 mètres d’altitude, l’Autodromo Hermanos Rodriguez est un tracé particulier, à la fois parce qu’il serpente dans un stade, mais surtout parce que la hauteur et la raréfaction de l’air qui en résulte rend les réglages et le grip un peu plus précaires que sur des circuits classiques.

Au niveau des évolutions, Red Bull amène un package substantiel ce week-end, avec des freins avant revus, un capot moteur et un plancher modifiés, et des nouvelles ailettes sur le plancher. Ferrari apporte des ouïes plus importantes sur son capot et des freins adaptés au circuit de Mexico.

Racing Bulls a un nouveau capot moteur et des ouïes plus importantes. Sauber a revu ses ouïes également, tout comme Williams, tandis qu’Alpine amène un capot moteur revu au niveau de la sortie à l’arrière.

20h10 : Il y a donc neuf débutants en piste ce vendredi en début de journée, pour la première heure du week-end. Rendez-vous sur cette page pour retrouver la liste complète.

20h16 : McLaren a toujours sa livrée spéciale vue à Austin, et c’est aussi le cas d’Alpine, qui amènera les couleurs de Mercado Libre au Brésil dans deux semaines.

20h25 : La température de l’air est de 23 degrés, mais avec le soleil présent au-dessus du circuit, l’asphalte culmine à 48 degrés !

20h30 : C’est parti pour les EL1 !

20h33 : Les pilotes prennent rapidement la piste, et l’asphalte est particulièrement poussiéreux en ce début de séance.

20h35 : Isack Hadjar signe la première référence en 1’22"001. Il est battu par Charles Leclerc en 1"21"939, mais les temps ne sont pas encore significatifs.

20h39 : Piastri s’est porté en tête, mais Hadjar reprend la main en 1’21"091.

20h42 : Esteban Ocon se place en tête en 1’20"934.

20h46 : Nico Hülkenberg prend la tête de la séance mais Hadjar revient se placer premier en 1’20"128. On est encore à plus de deux secondes du chrono des EL1 l’année dernière, et les temps devraient donc drastiquement baisser dans les prochaines minutes, puis dans les autres séances.

20h51 : Les équipes profitent d’avoir des jeunes pilotes pour leur faire effectuer des longs relais, car les placer à la limite de la voiture est un peu risqué.

20h52 : Andrea Kimi Antonelli signe le meilleur temps en 1’20"035.

20h55 : Hadjar se porte encore en tête en 1’20"005. Paul Aron s’est placé 13e avec un tour pourtant difficile, l’Alpine semblant très survireuse.

20h56 : Hadjar, Bortoleto, Piastri, Colapinto, O’Ward et Fuoco sont en piste, tous les autres sont rentrés au garage.

20h57 : Piastri a chaussé les pneus tendres et signe un temps de 1’19"035. Il est le premier à chausser ce composé pour un tour rapide.

21h01 : Peu après la mi-séance, les pilotes Williams remontent dans le classement. Alex Albon se place deuxième et Luke Browning septième, tous les deux en mediums.

21h02 : Charles Leclerc prend la tête de la séance mais Piastri le bat immédiatement, et Antonelli fait encore mieux en 1’18"487.

21h03 : Hülkenberg se place deuxième, Ayumu Iwasa remonte huitième.

21h06 : Tsunoda remonte cinquième, et Lindblad se rate à l’entrée du stade.

21h07 : Leclerc reprend la première position en 1’18"380. Ocon se place sixième à une seconde du meilleur temps.

21h11 : Hadjar a fait un tête-à-queue, heureusement sans conséquence, et il rentre au stand.

21h16 : Ocon prend la cinquième place, alors que les temps en tête ne bougent plus. Les pilotes font des longs relais, à l’image de Fuoco qui a déroulé plus de 20 tours ? Il se place 19e, certainement sur un programme de tests, lui qui est aussi pilote de simulateur.

21h19 : Arvid Lindblad se place cinquième.

21h22 : Bortoleto se place cinquième, deux positions derrière l’autre Sauber. Un nouveau bon week-end à venir pour l’équipe suisse ?

21h26 : Piastri a fait une erreur mais a bien rattrapé sa voiture. Le classement n’a pas encore changé mais tous les pilotes sont en piste.

21h28 : Les temps ne descendent pas en cette fin de séance.

21h30 : C’est le drapeau à damier de ces EL1.

Leclerc termine donc en tête de la séance devant Antonelli et Hülkenberg, puis Piastri et Bortoleto. Lindblad est un impressionnant sixième devant Ocon, Tsunoda, Colapinto et Albon. Hadjar est 11e devant Alonso.

Les rookies à l’exception de Lindblad suivent en fond de classement avec O’Ward devant Vesti, Aron, Hirakawa, Iwasa, Browning, Crawford et Fuoco.